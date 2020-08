Jedna z výročních cen Asociace českých filmových klubů putuje do Boskovic. Získal ji bývalý ředitel boskovického kina Panorama a šéf brněnského kina Scala Radek Pernica.

Ředitel kina Pernica získal ocenění. Za vedení i klubovou činnost. | Foto: Marek Malůšek

Ten zároveň dlouhá léta působil ve Filmovém klubu Boskovice a také v radě zmíněné asociace. „Filmové kluby to nikdy neměly jednoduché, jsou to takové ostrůvky pozitivního myšlení, místa, která nabízejí jiný pohled na film. Neměly to lehké v šedesátých letech a nemají to lehké ani dnes, kdy čelí novým překážkám. V téhle době plíživé normalizace jsou ale zase prostorem, v němž se sdružují lidé, kteří mají co říct,“ uvedl Pernica.