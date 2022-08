„Doufám, že si diváci naše postavy oblíbí a s pobavením budou sledovat jejich vtipné, napínavé, ale i romantické životní zvraty,“ uvádí režisér Biser A. Arichtev. Druhou novinkou je komediální krimi s Tatianou Dykovou Případy mimořádné Marty.

Nová pohádka Krakonošovo tajemství: O vánočních svátcích ji uvede Česká televize

„Myslím si, že je to báječně namíchaná komedie a kriminálka, ve které se aktéři musí vypořádat s neustále prudící, dvakrát rozvedenou matkou tří dětí, která je geniálním, ale zároveň nezkrotitelným živlem posouvajícím jednotlivá vyšetřování neskutečně rychle kupředu,“ uvádí Tatiana Dyková.

„Je to seriál, který v sobě kombinuje napětí, detektivku a humor. Naše hlavní postava je zároveň ztřeštěná, zábavná a inteligentní a způsob, kterým přichází na řešení případů, je geniální,“ doplnil jeden ze dvou režisérů Případů mimořádné Marty Marek Najbrt.

Ulice i Na lovu

Nejdéle uváděný a dlouhodobě nejsledovanější denní seriál v české televizní historii - Ulice - vstupuje do své osmnácté sezony. „Hrdinové Ulice se stali nedílnou součástí nespočtu domácností. Mnohé z nich znají diváci spoustu let, viděli je vyrůstat, prožili s nimi jejich životní peripetie a jsou jim hodně blízko. My jako tvůrci se snažíme, aby si každý divák v pestrém uličním světě našel tu svou postavu a příběh, který ho vtáhne,“ říká kreativní producentka Ulice Silvia Klasová.

Prima na podzim zavede diváky do vinic, rodinného pivovaru i zákulisí televize

Televize Nova nabídne i další sérii oblíbené kulinářské reality show MasterChef Česko a vrátí se také kuchaři na cestách v Souboji na talíři. Diváci se dočkají i nových dílů vědomostní soutěže Na lovu, která se stala nedílnou součástí podvečerního programu pro téměř třetinu diváků u televizních obrazovek.

Ti se letos seznámí s novým lovcem a na sobotní večery jsou pro ně připraveny neméně divácky vyhledávané Hvězdné speciály. V nich se objeví například Vojta Kotek, Tatiana Dyková, Janek Ledecký, nebo moderátor kultovních soutěží Riskuj! a Videostop Jan Rosák.

Dobovka Obchodní dům

Ve vývoji a výrobě na další měsíce jsou navíc další desítky nových projektů. Jsou mezi nimi vůbec první dobový seriálu TV Nova s pracovním názvem Obchodní dům, velkolepý návrat čeká Kriminálku Anděl, dojde i na seriál Jedna rodina z pera Lucie Konečné, jež stála mimo jiné za veleúspěšnou Ordinací v růžové zahradě 2. V současné době se například také natáčí druhá řada oblíbeného krimi seriálu Odznak Vysočina.

Novinky na ČT: Na podzim představí nové Případy 1. oddělení i Vejdělkovy komedie

O další dva se letos rozroste nabídka projektů z dílny Voyo Originál. Jde o minisérii Král Šumavy, kterou pro Voyo natočil jeden z nejúspěšnějších českých režisérů současnosti David Ondříček, a komediální seriál Gumy, kde se pod režijní taktovkou Karin Krajčo Babinské poprvé před kamerou potkali Richard Krajčo a David Švehlík. Voyo uvede i komedii Vyšehrad: Fylm s Jakubem Štáfkem, která strhla rekordy návštěvnosti českých kin, a nabídne novou řadu romantické reality show Love Island.

Stálicí nabídky Voyo je Ordinace v růžové zahradě 2, jejíž nová sezona odstartovala 4. srpna. V současné době je v různých fázích příprav natáčení přibližně pětatřicet formátů určených pro Voyo. To slibuje, že rok 2023 bude na Voyo ještě nadupanější než ten letošní.