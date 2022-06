A návštěvníci se mají na co těšit. Sobotní program startuje ve dvě hodiny odpoledne. „Na pódiu postupně vystoupí například Věra Martinová, Folk Team, Pavel Dobeš, Aleš Petržela, Good Will a další skupiny. Vstupenky se dají koupit v předprodeji v olešnickém nákupním středisku za dvě stě korun. Na místě za ně návštěvníci zaplatí o padesát korun víc,“ uvedl řekl za pořadatele z trampské osady Zmijáci Jakub Slavíček.

Zdroj: Youtube

Letos se uskuteční už sedmatřicátý ročník festivalu. První třicet let zachytil dokument, který Olešničtí dokončili před několika lety a zveřejnili na internetovém kanále Youtube. „Nejraději vzpomínám na jedno z posledních vystoupení Wabiho Daňka. To byl pan muzikant, který začínal na různých potlaších a Portách. Vypracoval se na špici. Ale v srdci mu zůstala pokora a velká úcta k publiku. To řadě profesionálních muzikantů chybí. V Olešnici začínal i tehdy neznámý Kamelot s Romanem Horkým, který se rád vrací. Vystupovali tu nedávno sourozenci Ulrychovi, Jiří Schmitzer, Věra Martinová, Pavel Bobek, Jaroslav Uhlíř, Karel Plíhal a řada dalších,“ poznamenal Slavíček.

