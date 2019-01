Velké Opatovice – Ochotnické divadlo ve Velkých Opatovicích slaví už sto dvacet let své existence. Na celý letošní rok proto Velkoopatovičtí nachystali oslavy výročí. Do města pozvali další amatérské soubory, připravují setkání pamětníků tamního divadelnictví, výstavu i večery poezie.

První divadelní spolek ve Velkých Opatovicích vznikl v roce 1892 při pěveckém sdružení Hlahol. „Ochotníci pak působili pod různými organizacemi, třeba pod Sokolem nebo pod Orlem či pod městským kulturním střediskem. Poslední roky neseme název teaTrum a fungujeme s podporou města,“ říká Jitka Moučková ze souboru.

Soubor s dvacítkou aktivních členů, kde nejmladšímu je nyní asi třicet let, hraje různé žánry. „Na začátku dvacátého století se hrály těžké hry jako Maryša nebo Lucerna. Pak se hodně hrály komedie, oblíbené byly i operety, protože lidé prostě mají rádi muziku. Hrála se také dramata, ale lidé si od každodenního stresu nejraději odpočinou právě u komedií,“ komentuje Moučková výběr her, který je ve většině případů v rukou režisérů.

Zkoušejí v Barrandově

Velkoopatovičtí ochotníci zkoušejí v domě, kterému přezdívají Barrandov. Ten patří městu, které platí i jeho provoz. Představení pak herci hrají na malé scéně tamního kina. Od března do listopadu odehrají zhruba patnáct repríz. Co sezóna, to jedna hra. Kromě Velkých Opatovic herci vystupují v dalších obcích na Blanensku i za hranicemi regionu. Několikrát se představili na regionálních přehlídkách, třikrát účinkovali i na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.

Představení souboru teaTrum bývají v Opatovicích vyprodaná. Velkoopatovičtí mají tamní divadlo rádi. Zatímco teaTrum je soubor dospělých, nové nástupce jim vychovává dramatický obor, který funguje při základní umělecké škole. Řada členů souboru je z rodin, kde se ochotnictví předává z generace na generaci. „Já jsem hrála poprvé v první třídě, potom ve čtvrté a pak až v osmnácti. To mi ale vydrželo doteď, takže už jsem u divadla nějakých šestadvacet let. A můj syn už také hrál. Ve školním představení,“ popisuje ochotnice.

Oslavy stodvacetiletého výročí ochotnictví Velkoopatovičtí zahájili minulý víkend divadelním maškarním plesem. Díky sponzorům mohli pozvat třeba amatérské soubory z Veverské Bítýšky a Olomouce, které se účastnily i festivalu Jiráskův Hronov. Divadelníci plánují také výstavu k historii tamního divadelnictví a setkání s pamětníky. „Na listopad zase chystáme premiéru nového představení. Co to bude, je překvapení. A to i pro nás herce, protože to ještě také nevíme,“ usmívá se Moučková.