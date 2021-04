Návštěvníci si ji mají prohlédnout příští rok. „Pro novou expozici připravujeme prostory. Čekáme na schválení dotace,“ řekla Deníku ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.

Součástí nové expozice mají být malby pravěkých výjevů, jaké v minulosti proslavil Zdeněk Burian a replika unikátní kostry jeskynního lva ve 3D. Součástí nové expozice bude také část věnovaná dalším badatelům v Moravském krasu. Nese odkaz Martina Kříže, Karla Mašky a Jana Kniese, kteří bádání v krasu zasvětili léta výzkumů a práce a vytvořili rozsáhlé sbírky přírodnin.

Jejich činnost dosud v muzeu mapovala malá sklepní instalace. „Připomíná amatérské objevitele, kteří v období od 18. století do třicátých let 20. století razili cestu do tajuplného podzemního světa a zasloužili se o jeho poznání,“ uvedli Blanenští.