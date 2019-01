Brno /TIPY NA VÍKEND, FOTOGALERIE/ - Budeme mít svatbu v přírodě, nebo na zámku? Obleču si svatební šaty s krajkou, nebo rozevláté bohémské? Ze které cukrárny si objednáme dort, když všude chutnají tak báječně? Nastávající manželé musí před svatbou řešit stovky podobných otázek. V rozhodování jim může pomoct třeba návštěva svatebního festivalu, na kterém se pod jednou střechou dozvědí o nejnovějších svatebních trendech, nebo se potkají se zástupci firem, kteří se postarají o to, aby byl svatební den co nejkrásnější.

Podobná akce se koná i v pátek s sobotu v prostorách bývalé slévárny u brněnského obchodního centra Vaňkovka. Svatební show je největším brněnským svatebním veletrhem, lidé se na něm potkají s téměř 150 vystavovateli.



Oba dva dny nabídne svatební veletrh také zajímavý program. „Mezi jeho nejlákavější body budou určitě patřit módní přehlídky svatebních šatů, kterých je připraveno několik. Vystoupí také známé osobnosti, zazpívá třeba Monika Bagárová,“ zmínila majitelka svatební agentury Naive Zuzana Komárková. Agentura veletrh pořádá.

Budoucí manželé se na veletrhu nejen inspirují, ale u jednotlivých vystavovatelů si mohou rovnou nakoupit nebo si objednat jejich služby. „Součástí akce je třeba velký prodej svatebních šatů. Všechny budou za speciální zvýhodněné ceny, nevěsty za ně zaplatí od tří do pěti tisíc korun,“ nastínila Komárková.

• Kdy: pátek od 15.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 18.00

• Kde: budova staré slévárny, u obchodního centra Vaňkovka, Brno

• Za kolik: vstupenka za 150 korun, děti do 10 let zdarma



Součástí veletrhu bude také soutěž o atraktivní ceny. „Návštěvníci mohou vyhrát například svatbu snů za 150 tisíc korun, soutěžit o ni budou prostřednictvím losů, které si koupí u hostesek přímo na veletrhu. Velmi zajímavé ceny zájemci mohou vyhrát i v tombole. Jde o skutečně hodnotné výhry, například šaty od módní návrhářky Leny Be či oblek za třicet tisíc korun,“ zmínila Komárková.



Svatební veletrh je propojený také se svatební akcí ve Vaňkovce. Lidé tam do soboty mohou hlasovat o nejkrásnější svatební šaty, vystavené na hlavním pódiu, a soutěžit o šest hodnotných cen.



Svatební veletrh se koná v prostorách u Vaňkovky letos již podeváté. V předchozích letech jej za dva dny navštívilo kolem tří tisíc lidí. A někteří návštěvníci přijeli i ze zahraničí. Loni se veletrhu zúčastnila například Slovenka Martina Karasová. „Moc se mi líbil zejména široký výběr svatebních šatů a jejich přehlídky. Veletrh mi pomohl zorientovat se v trendech,“ pochválila návštěvnice.

Další tipy z jižní Moravy

Plesový večer zpestří mažoretky

Ve Svitávce na každého příchozího čeká tombola a domácí kuchyně. Takový bude Sokolský ples ve Svitávce, kde se opět po roce sejdou členové a příznivci tohoto spolku. K poslechu a tanci bude všem návštěvníkům hrát skupina Eminence rock. Program zpestří taneční vystoupení letovických mažoretek Vo co Gou. Akce začíná v osm hodin večer. Cena vstupenky je sto korun.

Ochutnají nejúspěšnější vína

Vína oceněná v prestižní soutěži Král vín ochutnají v sobotu návštěvníci Královského koštu v Hustopečích v kongresových sálech hotelu Amande. Setkání přátel dobrých vín začne ve čtyři odpoledne. K ochutnání bude přes tři sta vzorků, od šampiona soutěže přes vítěze jednotlivých kategorií po vína oceněná pěti, čtyřmi nebo třemi korunkami. Vstupné je 700 korun.

Vyzkouší více než 1500 vzorků pálenek

V Mikulčicích na Hodonínsku se v sobotu v tamním kulturním domě uskuteční největší košt pálenek v České republice. Degustátoři letos připravili rekordních 1564 vzorků. „Součástí akce je také ochutnávka specialit z kysaného zelí, škvarků či uzenin. K poslechu a tanci bude vyhrávat cimbálová muzika Dur. Akce začne ve dvě hodiny,“ pozvali pořadatelé.

Chovatelé ukážou nejlepší králíky

Ve vyškovském chovatelském areálu u nádraží připravili pořadatelé tradiční soutěžní výstavu pro chovatele králíků. Třicátý ročník oblíbeného setkání začne v neděli hodinu před polednem. Porotci vyberou a ocení nejlepší chovné kusy, další si návštěvníci mohou od zúčastněných vystavovatelů pro vylepšení domácího chovu také zakoupit. Vstupné je třicet korun.

Otevřou sklepy a nakopou písek

Zimní otevření sklepů a recesistickou soutěž v kopání písku připravili na sobotu vinaři v Novém Šaldorfu u Znojma. Osmnáct sklepů bude otevřených od deseti ráno do šesti večer, vstupné je tři sta korun a zahrnuje skleničku a žetony na ochutnávku vín ve sklepech. Současně budou v jednom ze sklepů tříčlenná družstva soutěžit v kopání písku na čas.

