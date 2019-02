Tam podle všeho zůstane několik dalších dní. V ohrožení života údajně není. „Vím, jaký je jeho zdravotní stav, ale zatím k němu nepustili mě, ani mou mamku a ani mého muže. Děkuji všem, že přejí mému tatínkovi brzké uzdravení,“ napsala eXtra.cz dcera Tereza Kerndlová.

Třiasedmdesátiletý Kerndl je často označován jako český Frank Sinatra. Jeho doménou jsou swing a jazz.

Přes pětadvacet let zpíval na zaoceánských lodích. V polovině devadesátých let mu lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu a pravé mandle. Zákeřnou nemoc dokázal porazit, ale do zahraničí se už nevrátil.

Léta žije na statku v Žernovníku na Blanensku. „Pokud si pamatuji, tak jsem k hudbě tíhl vždycky. Hrál jsem na flétnu, housle, klavír, kytaru a později i na bicí. Miloval jsem tramp a znal jsem hodně trampských písní i od své mámy. A poslouchal jsem zakázaná rádia Luxemburg a Svobodnou Evropu. Pak jsem začal zpívat s orchestry a to už směřovalo ke swingu a jazzu a světovým evergreenům… Big Band Gustava Broma, Big Band Felixe Slováčka a plno dalších,“ zavzpomínal před časem na začátek své kariéry v rozhovoru pro Deník Kerndl.