Vanovice - Peníze, kterými platila babička třeba těsně po vzniku Československé republiky. Nebo po měnové reformě v padesátých letech. Ale i bankovky, za které jsme nakupovali zboží ještě relativně nedávno. Československá papírová platidla od vzniku republiky po současnost představí výstava, která se v neděli uskuteční v kulturním domě ve Vanovicích.

Kolkované československé bankovky | Foto: Deník

"Výstavu pořádá při příležitosti pětadevadesátého výročí vzniku Československa kulturní výbor obce Vanovice. Sbírka pochází od dvou místních sběratelů," uvedl starosta Vanovic Petr Dvořáček.

Převážnou většinu exponátů dodá František Kubín, několika kousky přispěje Karel Valenta. „K vidění budou veškerá papírová platidla, co byla v platnosti od roku 1918 do současnosti. Jde výhradně o československá platidla. Po roce 1993 pak o česká i slovenská do doby, než na Slovensku začalo platit euro," přiblížil František Kubín, který se sběratelství platidel věnuje přes padesát let.

Drtivá většina vystavených bankovek budou originály. Jen několik kusů, které již nejsou k sehnání, nahradí kopie. Všechna platidla budou vystavena ve dvou exemplářích aby byl dobře vidět rub i líc.

Výstava začne vernisáží ve tři hodiny odpoledne. Zájemci si budou moct vystavené peníze prohlížet do šesti hodin. večer.