Hlavním lákadlem je kromě řady jeho obrazů opravená opona s motivem múz, kterou namaloval divadelním ochotníkům v Doubravici nad Svitavou.

Výstavu museli organizátoři těsně před vernisáží kvůli epidemii koronaviru zrušit. Zájemci si ji však částečně prohlédnou na videu a fotografiích na stránkách města a muzea. „Výstavu otevřeme hned po zrušení bezpečnostních opatření. Budeme jednat o jejím prodloužení. Původně měla být otevřená do třetího května,“ informovala mluvčí muzea Dagmar Hamalová.

Obrazy půjčilo Boskovickým několik muzeí a soukromých sběratelů. Včetně dvou vzácných maleb Květena a Lovectví. „Tyto obrazy Mucha namaloval v Paříži v roce 1894. S dalšími dvěma, Rybářství a Plody, se prodávaly jako komplet. Moc se jich nedochovalo, protože se tiskly zvláštní technikou na vápencový papír. A ten se lámal už v té době,“ uvedl pro web města Boskovice jeden ze sběratelů Zdeněk Třímal.

Zmíněná divadelní opona pochází z roku 1881. Do Doubravice nad Svitavou jezdil Alfons Mucha za svým přítelem ze studií Juliem Stantejským, který tam byl učitelem a zároveň nadšeným ochotníkem. Mucha mu byl i za svědka na svatbě. Záznam o oponě objevili pracovníci před devíti lety v inventárních záznamech náhodou. A následně i ve sbírce muzea. Byla však značně poškozená. Muzeum ji nechalo zrestaurovat a také prozkoumat. „Oslovili jsme restaurátora a akademického malíře Igora Fogaše. Prvotní analýzy Muchovo autorství nevyloučily. Po odstranění nepůvodní podšívky z pytloviny pak restaurátor objevil na zadní straně opony Muchovu signaturu s vročením 1881,“ uvedl kurátor výstavy Petr Vítámvás.

Signatura byla podle odborníků totožná s těmi na pozdějších Muchových dílech. I další historické indicie z výjevů na oponě potvrzují, že autorem opony je skutečně Mucha. „Jedná se tak o jeho první takto velké plátno,“ dodal Vítámvás.

Podle dobových záznamu darovala oponu boskovickému muzeu tělocvičná jednota Sokol Doubravice v roce 1938. Hrubé plátno podšité pytlovinou, které je zhruba čtyři a půl metru široké a na výšku má necelého dva a půl metru, leželo desítky let stočené v depozitáři muzea. „Oponu zřejmě do muzea před blížící se válkou schoval náčelník doubravického Sokola Alois Štěrbáček. Bohužel to nikomu neřekl, a tak se na dlouhá léta ztratila,“ vysvětlila před časem kronikářka Doubravice nad Svitavou Eva Sáňková. Štěrbáček za války padl do rukou brněnského gestapa a zahynul v koncentračním táboře Osvětim. Místní si mysleli, že je opona zničená.