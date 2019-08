Největším lákadlem je podle Součka páteční hradní karneval. „Nejoriginálnější převleky už pravidelně vznikají právě na Moravě,“ upozornil. Vybrané masky navíc pořadatelé ocení volnými vstupenkami na další festivalový ročník.

V sobotu na Moravských hradech vystoupí skupina Kryštof, která svůj návrat na festival po šestileté pauze okoření speciální světelnou show. „Chtěli jsme něco velkého a strhujícího,“ prozradil za kapelu Richard Krajčo. Při vystoupení se nad hlavami diváků navíc projede na speciálně upraveném kole.

Z programu:

Pátek:

17.00 Michal Hrůza

18.00 Sto zvířat

19.00 Arakain a Lucie Bílá

21.30 Anna K.

Sobota:

12.00 No Name

13.00 Mirai

14.00 Kamil Střihavka & The Leaders!

17.00 Wohnout

21.00 Kryštof

22.15 Jelen

Kromě zážitků letos organizátoři dbají i na životní prostředí. Lidé na festivalu poprvé najdou vratné kelímky na pivo. „Tvoří totiž každý rok největší část odpadu,“ vysvětlil spolupořadatel festivalu Michal Šesták.



Spolu se svými kolegy očekává rekordní počet návštěvníků, proto brněnský dopravní podnik oba dny posílí dopravu mezi zastávkami U Matky Boží a Zoologická zahrada a v opačném směru na Veverskou Bítýšku. „Odpoledne i večer posílíme linku 303, po desáté hodině večer navíc návštěvníky mezi zastávkami svezeme zdarma,“ informovala za Dopravní podnik města Brna Hana Tomaštíková.

PATRIK ŠVEC