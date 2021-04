Odbornou porotu při vyhlašování v Londýně uchvátily jeho snímky ze série Moon for Sale. „Jsem to já. Neuvěřitelné! Mám obrovskou radost a dnes doma snídáme bublinky, ještě že je neděle,“ podělil se o radost z úspěchu na sociální síti s přáteli fotograf.

Kromě ocenění získal za vítězství také tři tisíce dolarů. Zatím ho řadí mezi své tři nejcennější. „Prize money byl příjemný bonus, ale kvůli němu jsem se do soutěže nehlásil. Mým cílem je dostat vlastní snímky do galerií po celém světě. Aby si je lidé kupovali jako obrazy a visely jim doma. Podobné mezinárodní soutěže mají velkou publicitu. Postupně se mi daří svůj sen naplňovat. Mám obrovskou radost, že se dokážu prosadit jak umělecký fotograf ve velké konkurenci,“ řekl Deníku třiačtyřicetiletý Nejezchleb, který pracuje v Brně jako manažer.

Ve vítězné sérii Moon for Sale (Měsíc na prodej) představil porotě pět snímků, které nafotil na jihu Moravy. Část z nich v nových interiérech brněnského Sokola v Kounicově ulici a zbytek pak v areálu plaveckého bazénu v Zábrdovicích. „Svoje fotografie nerad popisuji. Když si je lidé prohlížejí, můžou si myslet, že jsem mimozemšťan. Vždy chci nechat divákovi prostor pro jeho fantazii a podněty. V kolekci Moon for Sale upozorňuji na svět konzumu. Na to, že v dnešní době je prakticky vše na prodej,“ vysvětlil fotograf.

Nyní pracuje na kampani pro Národní divadlo Brno a připravuje dvě další série snímků. Na podzim se pak chystá do italských Benátek na finále prestižní mezinárodní soutěže Arte Laguna Prize. „To je velká věc. Soutěží umělci napříč všemi oblastmi. Tanečníci, sochaři, fotografové, malíři a další. Do finále se mi podařilo dostat už před dvěma lety. Moc se těším, už samotná účast ve finále je pro mě velmi prestižní záležitost,“ dodal Nejezchleb.