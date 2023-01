V období pandemie koronaviru navíc začal malovat obrazy. Za dva roky jich zatím zvládl přes sto padesát. A jak jinak, jsou prošpikované jeho často velmi břitkým humorem. Na plátně si střílí ze známých osobností i historických událostí. „Člověk by si měl v prvé řadě umět udělat srandu sám ze sebe. A pak přijmout také vtip z druhé strany. Kdo to neumí a je zapšklý, toho je mi upřímně líto. Mám rád veselé lidi s jiskrou, co se umějí bavit, žít a rádi se smějí. To mě při tvorbě nabíjí. Vím, že maluji blbě, ale zato velmi rád. Komu se to nelíbí, ať se na moje obrazy nedívá,“ hlásí Bechr a šibalsky pomrkává očima.