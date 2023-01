Velkolepý koncert: Ve Slavkově zazpíval Sting i jeho syn. Najdete se u pódia?

Fanoušci rockové hudby tak uslyší nestárnoucí hity jako Love Hurts, Dream On, Where Are You Now a mnohé další. „Rocková legenda ze Skotska se vrací do České republiky. Nestárnoucí hity klasického rocku, balady i hard rockové nálože. Nazareth zná zkrátka každý,“ láká na webových stránkách pořadatel.

Zdroj: Youtube

Na začátku sedmdesátých let se kapela přesunula ze Skotska do Londýna s vidinou lukrativnějších nabídek. Rozhodnutí se jim vyplatilo, hned o pár let později se mohli těšit výsadnímu postavení mezi hudebními velikány jako The Rolling Stones, Genesis nebo Led Zeppelin. Během kariéry trvající přes půl století prodali více než šedesát milionů alb a odehráli napříč celým světem tisíce koncertů. Už za tři měsíce přivítá kapelu Zoner Bobyhall v Brně, vstupné začíná na necelých dvanácti set korunách.

Koncerty na jihu Moravy v roce 2023



Nazareth: 8. dubna, Zoner Bobyhall, Brno, vstupenky od dvanácti set korun



Scorpions: 7. června, Winning Group Arena, Brno, vstupenky od patnácti set korun



Slavkov Open, 15. a 16. července, Slavkov u Brna, vstupenky od devatenácti set korun



Hrady CZ, 11. a 12. srpna, hrad Veveří, vstupenky od sedmi set padesát korun

Příchod léta naznačí vánkem změny legendární Scorpions, kteří 7. června navštíví brněnskou Winning Group Arenu. Škorpioni tentokrát do Česka přijedou v rámci Rock Believe Tour, na koncertě proto zazní zejména písně z nejnovější desky včetně nejslavnějších hitů, které skupina posluchačům dala.

Fanoušci tak jistě uslyší klasiky jako Wind of Change, Send Me an Angel nebo Still Loving You. „Lístky mám koupené už od loňska, vyrazíme s kamarádkou,“ těšila se třeba Nina Sýkorová.

Zdroj: Youtube

Právě Scorpions patří mezi nejvýznamnější německé a světové kapely posledních desetiletí. Za bezmála šest dekád jejich působení prodali přes sto dvacet milionů alb, odehráli nespočet koncertů po světě a zasloužili se o nesmazatelné místo mezi rockovými skupinami.

Vstupenky lze koupit ještě nyní, nejlevnější lístky začínají na bezmála patnácti set korunách. Do Brna zavítali poprvé před takřka devatenácti lety.

Zdroj: Youtube

Jedním z největších jihomoravských hudebních lákadel sezóny se v polovině července stane festival Slavkov Open. Po působivém koncertu Stinga v loňském roce se letos lidé mohou těšit na skupinu Deep Purple či poměrně mladou kapelu Hollywood Vampires, která si rovněž přezdívá superskupina.

Jejími členy totiž není nikdo jiný než rocková legenda Alice Cooper, známý herec a muzikant Johnny Depp nebo kytarista Joe Perry, kterého fanoušci znají například z Aerosmith.

Podobně jako v případě Scorpions patří i Deep Purple k nejznámějším hudebním uskupením své doby. Původem anglická kapela vznikla v roce 1968, společně s Led Zeppelin či Black Sabbath patřili k nejzásadnějším skupinám hard rocku.

Jejich patrně nejznámější skladbou je Smoke on the Water. Dvoudenní vstupné vyjde zájemce na tři a půl tisíce korun, jednodenní pak na devatenáct set korun, do Slavkova se lidé podívají 15. a 16. července.

Zdroj: Youtube

Pozdní léto oslaví milovníci hudebních festivalů na hradě Veveří nedaleko Brna, kde se tradičně odehraje festival Hrady CZ.

Ačkoliv zatím nejsou všichni interpreti zdaleka odtajněni, již nyní je jasné, že se hradbami rozezní kapela Kryštof nebo Mirai, milovníci tvrdší hudby bezesporu ocení skupiny Dymytry či legendární Kabát. Na Veveří se lidé podívají 11. a 12. srpna, lístky na hudební stánek pořídí na oba dny ze necelých patnáct set korun.

Cena za jednodenní vstupenku začíná na sedmi set padesáti korunách. „Tož když přijede Kryštof, tak to my musíme taky,“ komentovala Miroslava Urbanová.