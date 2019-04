Původní termín nejdřív zhatila nemoc zpěváka Alkeholu a pořadatelem narychlo domluvený náhradní čas, který by kapelám společně vyhovoval, vedení Kulturního střediska města Blansko neschválilo. Podle dočasného ředitele Pavla Langra z technických důvodů.



Hrát se mělo v neděli před Velikonočním pondělím. Pořadatelé tak akci nakonec odpískali a vrátili vstupné. „Kontaktní pracovnice kulturního střediska mi po telefonu náhradní termín přislíbila. Její nadřízený a dočasný ředitel zařízení pan Langr mi pak za dva dny volal, že akci nepovoluje. Že nezapadá do konceptu KSMB a Velikonoc v Blansku. Smlouvu jsem podepsanou neměl. Ale přece nestavím jadernou elektrárnu, aby domluva ohledně náhradního termínu neplatila. Akceptoval bych i vyšší náklady za úklid a zajištění bezpečnosti. Přijde mi to neprofesionální,“ uvedl pořadatel akce Tomáš Opluštil, který ve městě odvolal i plánované podzimní vystoupení kapel Harlej a Komunál.



Podle Pavla Langra nebylo v silách pracovníků kulturního střediska v tak krátké době plnohodnotně zajistit hladký průběh akce. „Někteří lidé měli naplánovanou na Velikonoce dovolenou. Byl problém narychlo se zajištěním úklidu a dalšími věcmi. Prostě během několika dní nešlo vše nachystat a skloubit. Pořádáme i jiné akce a přeložený koncert do toho nezapadl. Nic jiného za tím není. Pořadateli jsme koncert nezrušili. Mohl ho uspořádat jindy,“ řekl Langr.