„Hlavní téma filmu, kterým je hledání cesty k otci, beru velmi osobně. Sám mám vztah s tátou komplikovaný," uvedl režisér studentského filmu Michal Kováč.

Krátkometrážní snímek začali studenti z FAMU natáčet v obci Rozhraní na pomezí Svitavska a Blanenska. Práci jim ale přerušil pozitivní test na koronavirus jednoho ze členů štábu. Na místo nedaleko Letovic se mladí filmaři vrátí v červnu. Na filmu pracuje téměř čtyřicet studentů z různých uměleckých škol a hlavní roli ztvární slovenská herečka Judit Bárdos.

„Spolupráce s filmaři je bezproblémová, jsou vstřícní. Natáčeli například v obecní hospodě, ubytovávali jsme je na faře. Do komparzu potřebovali také místní lidi, pro které to bylo příjemné zpestření. Už se těšíme na premiéru filmu. Ta by se měla uskutečnit v naší obci,“ řekla Deníku starostka Rozhraní Zuzana Kašparová.

Přerušení natáčení znamenalo podle koproducenta filmu Vojtěcha Káby pro štáb zvýšení nákladů už v tak dost napjatém rozpočtu. Na platformě HitHit proto založili sbírku. „Všichni studenti film tvoří bez nároku na honorář, ale i přes to jsou s natáčením spjaty nemalé náklady. Jde například o náklady na dopravu, ubytování, stravu, pronájem profesionální kamerové, zvukové, nebo osvětlovací techniky nebo náklady na rekvizity,“ uvedl Kába.