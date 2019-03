Například v kulturním domě ve Strážnici začíná ve dvě hodiny odpoledne Josefovská výstava vín, která má téměř osmdesátiletou tradici. „Vůbec první výstavu vín jsme pořádali v roce 1936, potom ale byly různé přestávky kvůli válce a podobně. Zcela pravidelně výstavu pořádáme od šedesátých let,“ řekl Pavel Lessl z pořádající místní organizace zahrádkářského svazu.

Návštěvníci strážnického koštu si vyberou ze stovek vín. „K ochutnání bude 612 vzorků, zejména od zahrádkářů ze Strážnice, Sudoměřic, Vnorov, Bzence, Petrova a také z produkce strážnických vinařství. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Michala Miltáka,“ dodal Lessl. Vstupné je 150 korun.

Josefský košt pořádají v sobotu také zahrádkáři v Kyjově. „Na šestapadesátém ročníku nabídneme 742 vzorků z naší podoblasti i například z Mikulovska. Košt začne ve dvě hodiny odpoledne v domě kultury, od čtyř bude hrát cimbálka,“ uvedl Jiří Pelčák z pořádající organizace zahrádkářů. Vstup-né je 300 korun včetně skleničky.

Už třicátý ročník Znojemského koštu připravilo na sobotu Sdružení znojemských vinařů. Výstava, která dříve nesla název Josefský košt, začne v devět hodin ráno ve štukových sálech znojemského Louckého kláštera. „K ochutnání bude 622 vzorků vín šestačtyřiceti odrůd,“ sdělil šéf pořádajícího sdružení Jaromír Čepička. Vstupné je třicet korun, bločky na ochutnávku si návštěvníci kupují samostatně.

Svůj Josefský košt pořádá v sobotu také Vinařství U kapličky v Zaječí na Břeclavsku. Akce začne v šest hodin navečer v Novém sklepě. K ochutnání bude připravených na čtyřicet vzorků z produkce vinařství i ochutnávka uzenin a sýrů. Od sedmi hodin večer zahraje cimbálová kapela Cuvée Band. Vstupné s neomezenou konzumací vín je 490 korun.

Po dětské portě bude country bál

Sokolovna ve Svitávce na Blanensku bude v sobotu po poledni dějištěm nového ročníku Dětské porty. Soutěžní přehlídku pořádá Turistický klub Stopa ze Skalice nad Svitavou. Soutěžit budou mladí hudebníci ve třech kategoriích: skupiny do dvanácti let, skupiny od třinácti do osmnácti let a oddíly.



Každý ze soutěžících se představí nejméně dvěma a nanejvýš třemi písněmi. Večer se uskuteční country bál. Zahraje na něm kapela Trní Na větvi.

V Břeclavi se předvedou tanečníci

Dům školství v Břeclavi bude v sobotu patřit sportovním tancům. Uskuteční se tam tradiční soutěž Břeclavská romance 2019, na které se utkají dětské, juniorské i dospělé páry z České republiky i ze zahraničí. Všichni porotcům předvedou standardní a latinskoamerické tance.



Akci pořádá Taneční studio Morava. První soutěžní páry se na parketu představí již v devět hodin dopoledne.

Užijí si vystoupení dechovek

V Hodoníně se mohou milovníci dechové hudby těšit na oblíbený Ples muzikantů. V pátek 15. března vystoupí Mistříňanka, Bojané či Stříbrňanka, v sobotu 16. března je na programu vystoupení Túfaranky, Valašky nebo Sokolky.



Večer zpříjemní i vystoupení folklorních souborů. Akce se uskuteční v hodonínském Domu kultury vždy od 19.30.

Zoo zve na veselici na statku

Do vyškovského zooparku mohou v sobotu lidé zamířit za taškařicemi a dobrým jídlem. Od jedné hodiny odpoledne se tam koná Veselice na statku.



Pro děti bude připravený historický kolotoč a od dvou hodin dílničky či kejklířské vystoupení a žonglérská dílna. K ochutnání budou mimo jiné zabijačkové speciality.

V Pasohlávkách ochutnají vína

Do Pasohlávek se o víkendu vydají především nadšenci a milovníci kvalitního vína. Oblíbený nápoj z kvašených hroznů tam ochutnají nejen od místních výrobců, ale také od těch okolních.

Od poledních hodin se na Tradiční výstavě vín představí růžová, bílá i červená vína. Kromě množství lahví a vzorků příchozí potěší i cimbálová muzika.

MARTIN MOŠTĚK, ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI