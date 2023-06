Fotky, originální objekty z plechu s drátů nebo grafiky mohou do konce června obdivovat lidé v Blansku. Iniciátorem výstav je sochař Jaromír Šimkůj. Který si na zahradě domku ve Lhotě Rapotině otevřel galerii s názvem 1. Vesnická. To bylo před rokem. Nyní se rozhodl předvést umělce pod záštitou své galerie v Ježkově zámečku ve Svitavské ulici v Blansku. K vidění bude celkem pět krátkodobých výstav. Střídání výstav každé dva až tři dny připomíná kulturní štafetu.

Pětici výstav uvidí lidé v Blansku vJežkově zámečku do konce června. FOTO: Bronislav Foller | Foto: Deník/VLP Externista

„Samotný nápad otevřít galerii přišel spontánně“, sdělil Jaromír Šimkůj. Všechno začalo jeho pozváním k zapojení se do letošního ročníku festivalu SITU. „Lidé z Galerie města Blanska mi nabídli, abych v prostorách zámečku udělal svou vlastní jednodenní výstavu, jenže to mi nestačilo. Napadlo mě, že je to jedinečná příležitost k invazi 1. Vesnické do města“, dodává Šimkůj. Prostor si pronajal a rozhodl se v něm uskutečnit nabitý kulturní program.

„Kromě fotografické výstavy Bronislava Follera, objektů Jaromíra Šimkůje, grafik Zdeňka Hally se návštěvníci mohou těšit na autorské čtení Dagmar Hammerové nebo například veřejnou diskuzi Kůl Stůl: co potřebuje blanenská kultura?" sdělila ve zveřejněné tiskové zprávě kurátorka Jana Písaříková.

Třaskavá kultura v Blansku. Nový ředitel nastínil vizi, vítaly ho transparenty

Jak doplnila, Jaromír Šimkůj vytváří objekty z plechu a drátů. Jejich tvarosloví vychází z autorova každodenního pohybu krajinou a ze záznamů jeho cest vlakem na trase Skalice nad Svitavou – Brno. Již 10. června začala výstava Jaromíra Šimkůje doprovázená rovněž díly Tomáše Rybníčka. Dne 15. června následuje vernisáž výstavy sochaře Štěpána Málka, za další dva dny, 17. června představí své grafiky Zdeněk Halla, po němž následuje 22. června fotografická výstava Bronislava Follera a dále prezentace Vladimíra Vély (24. června) a Anny Klimešové (29. června).

Prostorové objekty Šimkuje mohli lidé vidět například na Výstavě v Galerii města Blanska před pěti lety.