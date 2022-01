Nakonec si podobně jako řada dalších živnostníků musel najít stálé zaměstnání mimo obor. „Pořád mám ale velké plány. Koncerty a motosraz chci pořádat dál. Je to moje srdcová záležitost a práce, která mě baví. Ale situace s koronavirem není dobrá. Musím myslet na rodinu. Akce se nedají naplánovat dopředu, vše je nejisté. Jak se měnila vládní opatření, tak jen změny termínu u koncertů mě stály spoustu peněz,“ vysvětluje Opluštil.

Stále má v živé paměti situaci ze začátku předloňského roku, kdy se začaly objevovat zprávy o šíření nákazy v Číně. „Táta mi tehdy říkal, že mi to asi stopne letní akce, které jsem měl v plánu. Smál jsem se tomu, že je to naprostá blbost. No a za dvě měsíce jsem už rušil první akci. Koncert slovenské skupiny Horkýže Slíže. Ten se mi podařilo uspořádat až loni v listopadu na pátý šestý pokus,“ dodává promotér.

Jarní KilianGang

Akce na Blanensku

sobota 9. dubna od 15.00

zimní stadion, Boskovice

Walda Gang, Doga, Trautenberk, Alkehol, Morčata na útěku, Bastard

V současnosti jsou podle něj předprodeje na plánované koncerty velice nízké. I kvůli nekončící epidemii a omezením. Lidé často kupují lístky až na místě, nebo raději zůstávají doma. Koupí si pivo a sledují televizi. „Dřív návštěvnost na koncertech ovlivňovaly z velké části konkurenční akce v okolí, kterých bylo vždy hodně A také samozřejmě jména kapel. Teď do toho všeho vstoupil kovid. Překážka, se kterou se v tomto segmentu podnikání, podobně jako v gastru, nedá moc pracovat. Koncert nenaplánuji ze dne na den. Vládní omezení jsou pro mě likvidační. Nechápu, že do nákupních center a nadnárodních řetězců můžou lidi s respirátorem po tisících. Tam se nic nezměnilo a je tam stále obrovská koncentrace lidí. A drobní živnostníci šli přes palubu,“ diví se Opluštil.

Přesto se nebojí zariskovat a na druhou dubnovou sobotu chystá na boskovickém zimním stadionu jarní KilianGang. Přehlídku šesti rockových metalových kapel. „Jsou to kapely, u kterých není moc šance je v létě na Blanensko dostat. Je to samozřejmě riziko, že akci nebudu nakonec moc udělat nebo že se neprodá dost lístků, ale jdu do toho,“ říká odhodlaně Opluštil.

KilianGang Motosraz 8. ročník K8

15. července od 13.30 – 17. července

Zbraslavec – areál Best, Kunštát

Tublatanka, Desmod, XIII. Století, Alkehol, Argema, Morčata na útěku, Záviš

V Boskovicích mají v sobotu 9. dubna vystoupit Walda Gang, Doga, ALKEHOL, Trautenberk, Morčata na útěku a Bastard. Letní motosraz KilianGang s charitativní dražbou dresů známých sportovců pak chytá v létě v novém areálu. Místo do Voděrad přijedou motorkáři v polovině července do průmyslového areálu mezi nedalekým Zbraslavcem a Kunštátem. „Z výtěžku akce bychom chtěli pořídit defibrilátor pro obce Zbraslavec a Sebranice a rádi bychom Dokoupil zase pelíšky a deky pro boskovickou porodnici. A dál se věnovat podpoře předčasně narozených dětí v nemocnicích v regionu,“ uzavírá plán na letošní sezonu promotér.