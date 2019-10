O úžasný hudební zážitek se v průběhu sobotního pozdního odpoledne a večera postará hned pět kapel.

Na pódiu se představí nejprve duo My A Ne Ty, složené ze dvou mladých slečen se stejným jménem Aneta. Mladistvé laskavé texty a příjemné melodie vlastní společné tvorby posluchače navnadí hned na začátku programu.

„Nápad na vznik FestKaťáku přišel v roce 2013. Tenkrát se totiž vyrojilo hodně nových kapel, které ještě nikde nehrály, proto jsme jim chtěli dát možnost ukázat, co umí. První myšlenkou tedy bylo podpořit mladé muzikanty v Blansku,“ říká pořadatel a moderátor v jedné osobě Aleš Bláha.

Dalším hudebním seskupením na scéně je Hovaduo, které je tvořeno převážně dvěma členy – Švancou a Dejvem. „Občas se stane, že již tak prořídlé řady Hovadua doplní svou přítomností hvězdný host a hlavně hostující hvězda, člověk, který jí zásadně paličkami, bubeník Jiří Bažina. V poslední době také občas přiletí čmelák Truda. Pak to bzučí na maximum,“ představuje kapelu moderátor s tím, že po hudební stránce se Hovaduo nejvíce přibližuje kalužině, ve které se míchá folk, punk a dechovka.

Pořadatelé se vždy snaží FestKaťák něčím oživit. Letošním zpestřením je romská hudební skupina Ireny a Pavla Dirdových, která vznikla z kapely s názvem Gulo Čar. Jejich hlavním působištěm je v současné době Armáda spásy v Brně. V roce 2003 získali hudební cenu Anděl v kategorii World Music. „V Blansku romská hudba běžně slyšet není, což je škoda, protože Romové mají obrovský cit pro muziku, jsou živelní. Pro mě je to vrchol dnešního večera,“ zmiňuje Bláha.

Připravit takový festival podle jeho slov bylo složité v počátcích, nyní už je to snadnější. „Je to dobrovolnická akce, na které pracuje zaběhaný tým, v němž každý už ví, co má dělat,“ dodává pořadatel. Akce vzniká ve spolupráci s dalšími blanenskými organizacemi.

O předposlední vystoupení se postará letošní blanenský objev, skupina aKamarádi, která zaujme nejen svým věkem – deset, dvacet a třicet let, ale také svou hravostí a bezprostředností. A na závěr diváky potěší zbrusu nová kapela Kořeny, která spojuje muzikanty od Brna až po Frenštát. V pětičlenné sestavě se poprvé sešla letos v srpnu, ale jelikož se jedná o zkušené hudebníky, podaří se jim FestKaťák důstojně zakončit.

MARIE KALOVÁ