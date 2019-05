Na nádvoří blanenského zámku v pátek nejprve od pěti hodin odpoledne vystoupí žáci základní umělecké školy s představením nazvaným Strašení. Trochu děsu by v návštěvních měla vyvolat také vystoupení kočovného divadla Ježibaba. „Do deseti hodin večer pak lidé mohou navštívit prohlídky zámku, na kterých potkají nějakou tu čarodějnici, párek upírů či místního ducha. O jejich život se bude pokoušet vodník i kat,“ upřesnila ředitelka muzea Pavlína Komínková.

V sobotu se Muzejní noc uskuteční také v Muzeu Boskovicka. Tentokrát bude v režii skautů, kteří si připomínají sto let od založení své organizace ve městě. Výročí dokumentuje výstava v muzeu. „Návštěvníci si vyzkouší to, co skauti dělají na svých schůzkách, a přitom si užijí spoustu zábavy. Uvidí skautskou schůzku, zahrají si hry a budou plnit úkoly,“ uvedla za boskovické skauty Ludmila Dobrozemská s tím, že chybět nebude ani táborový oheň.

Během muzejní noci budou zdarma přístupné všechny objekty, které muzeum spravuje.