Ten je považován za jeden z nejlepších světových cirkusů. Má několik souborů, které působí trvale na jednom místě. Například v Las Vegas. Řada dalších pak vystupuje po celém světě. „Jako je pro hokejisty nejlepší adresou NHL, tak pro artisty je Cirque du Soleil,“ říká Novotný.

Blanenskou cukrárnu Severka, kterou provozuje vaše maminka a váš bratr, zná ve městě asi každý. Že její druhý syn vystupuje ve světoznámém cirkusu, už tolik lidí neví…

To ne. Samozřejmě kamarádi a známí to vědí. Ale jinak jsem v Čechách neznámý člověk.

Jak se vlastně kluk z Blanska dostane na tak prestižní adresu?

U mě se sešlo víc věcí. Celý život jsem dělal gymnastiku. Byl v reprezentaci. Ale pak to celé stagnovalo a nebyla cesta se posunout. V osmadvaceti jsem přemýšlel, co budu dělat dál. Měl jsem po škole a pracoval v rodinném podniku, cukrárně. Po tátovi jsem provozoval také půjčovnu nářadí. Uvažoval jsem, že si budu přivydělávat artistickými vystoupeními na speciálních popruzích, takzvaných straps, a cvicích na rukou, hand balancing. Začal jsem trénovat po nocích ve školní tělocvičně. Jeden z kamarádů vystupoval právě u Cirque du Soleil a říkal, ať natočím video, pošlu jim ho a zkusím štěstí. Byl jsem se v zahraničí podívat na jejich show a spadla mi brada. Co bych tam dělal? Na to nemám. Přesto jsem video natočil a poslal.

A co bylo dál?

Ozvali se téměř okamžitě. Jenže v té době jsem to neřešil. Umřel mi táta a měl jsem jiné starosti. Během tří let mi opakovaně posílali pozvánky na konkurzy do Říma, Paříže a Madridu. Ale já neodepisoval a neřešil to. Až jednou těsně po Novém roce mi napsali, že nutně potřebují záskok za dovolenou za artistu, který vystupuje na kruzích. Bylo to zrovna v době, kdy jsem se rozešel s přítelkyní, půjčovnu nářadí předal příbuzné. Co tady dělám, říkal jsem si tehdy. Byl prostě čas na změnu. Nabízeli mi v případě, že se osvědčím, půlroční smlouvu. Sedl jsem na letadlo a letěl do Montrealu, že to zkusím. Vyšlo to. Po půl roce mi nabídli plnou smlouvu.

To zní jako pohádka…

Neměl jsem čas vůbec nad ničím přemýšlet. Prostě mě hodili mezi žraloky a musel jsem plavat. Hodně o mě stáli a já jsem je svým výkonem přesvědčil. Než artistu vytrénují, aby mohl vystupovat, trvá to většinou tři měsíce. Já stál na pódiu po pěti týdnech. Říkal jsem jim, že nejsem připravený. Když jsem viděl, co mám zvládnout, tak jsem si říkal, hoši, to byl pro vás špatný kauf. To bude ostuda. Ale postupně si to sedlo. Při prvním vystoupení jsem byl strašně nervózní. A taky to podle toho dopadlo. Nebyl jsem uvolněný a spíš připomínal robota.

Show, ve které vystupujete na kruzích, se jmenuje Totem. Co při ní publikum vidí?

Je to celé ve stylu evoluce. Vystupují tam akrobatky na jednokolkách, indiáni s kruhy, artisté na kolečkových bruslích, žonglér, hrazdaři, klauni nebo diabolisté. Cirque du Soleil je precizní v tom, že dokáže u svých show sladit výkony špičkových artistů, choreografii, kostýmy, efekty, světla i hudbu v unikátní a neopakovatelný celek. V tom je prostě top na světě.

Kolik vás je artistů?

Asi pětačtyřicet. Je to mix všech národností. Ale nejvíc je tam Rusů a lidí z východního bloku. Měl jsem trošku obavy z kuchyně. Ale je naprosto super. Tím, že jsme z celého světa, je velmi pestrá.

Musíte si nějak hlídat životosprávu?

Cigarety ani alkohol nejsou zakázány. Samozřejmě to neplatí o vystoupení. Ale tam si to nikdo nedovolí. Člověk neustále cvičí, takže s kondicí a nadváhou problém není. I když jednou jsem zažil, jak artistovi skokanovi říkali, že by měl shodit pět kilo. To nevím, kde by je vzal, byl jako párátko.

Na jakých místech jste vystupoval?

Cirkus má několik stálých scén, například v Las Vegas. Další soubory s různými show pak jezdí po celém světě. Vystupují v arénách nebo ve vlastních obřích šapitó. To je náš případ. Do velkého stanu se vejde asi dva a půl tisíce lidí. Výhoda je v tom, že jsme na jednom místě déle a danou lokalitu pak může člověk více poznat. Já měl to štěstí, že jsem dorazil ve chvíli, kdy skončila šňůra po Severní Americe a vyrazilo se na jiné kontinenty. Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Singapur. Za pět a půl roku jsem vystupoval už v sedmadvaceti světových městech. Celkem jsem to spočítal, že to bylo přes osmnáct set představení.

To je pořádný zápřah. Jak to zvládáte? Přece jen už máte přes pětatřicet…

Jsou tam i starší artisté. Je to celé o hlavě a psychice. Fyzická zátěž mi nevadí. Na ni se dá zvyknout. Já mám daleko větší problém s hraním. Artista je při show také zároveň herec. A to mě vysiluje mnohem víc. S tím jsem bojoval už při školních besídkách. (smích) Nejsem rodilý herec ani showman, spíš jsem plachý.

Na kruzích vystupujete až v osmimetrové výšce. Máte strach?

Člověk si to nesmí připouštět. Riziko tam je. Shodou okolností artista, za kterého jsem vzal záskok, se na kruzích před časem zabil. Na ruku si navlékáme jisticí prvek. Takovou smyčku. Ale ta vám může vyklouznout. Jednou se mi stalo, že mi před vystoupením na ní vyměnili tejp a ten pak strašně klouzal. Při některých prvcích tělo překonává sílu desetinásobku vlastní váhy. Radši jsem to v té chvíli neriskoval a nešel do toho naplno.

V zahraničí na show Cirque du Soleil chodí také řada celebrit. S kým jste měl možnost se potkat?

Při premiéře naší show dorazila Paris Hilton. Tu jsem prošvihl. V Londýně byla v publiku Madonna. Osobně jsem se po vystoupení setkal a udělal si společnou fotku s hercem Johnny Deppem. To je dobrý týpek. Přišel do zákulisí v teplákách, s doutníkem a vypadal jako bezdomovec. Ale byl bezprostřední, vtipný. A hlavně přátelský a naprosto v pohodě. Setkal jsem se také se zpěvákem Gotyem, ale ten byl naopak hodně plachý. Na vystoupení jednou dorazila i Penelope Cruz. Ve Španělsku a ve Francii chodila na vystoupení řada známých fotbalistů. Například Raúl, Thiago Silva nebo Patrice Evra.

Na jak dlouho máte podepsanou smlouvu?

Za několik týdnů bych měl podepisovat novou. Uvidíme, jak to dopadne. Už loni jsem si řekl o větší peníze a nedostal je. Jsem také ve věku, kdy bych se chtěl usadit, mít partnerku a rodinu. To se mi zatím nepodařilo. A jezdit se závazky po světě je v tomto věku složité. Příští rok by naše show měla údajně zavítat do Prahy. To mě samozřejmě láká a je to pro mě příležitost s výhledem na další práci. Zatím je to otevřené. Ale stále více uvažuji o tom, že se nastálo vrátím domů. Nastoupím v cukrárně a jako artista se budu živit i tady v Čechách po víkendech na různých společenských akcích. To se dá, když se člověk udržuje, deset patnáct let ještě v pohodě zvládnout. Je to ale o kontaktech.

U nás jste vystupoval i v televizní talentové soutěži. To vás neláká?

Ne. Lidé mají u podobných show rádi dojemné příběhy a to, co člověk umí, je dost často až na druhém místě. To se mi nelíbí. Navíc artisté jsou dost v nevýhodě. Je problém mít několik různých vystoupení v rukávu, tak aby se neopakovala.

Jste vystudovaný ekonom, pracoval jste v rodinné firmě, ale živíte se jako artista. Fandí vám rodina?

No, doma nebyli ze mě nadšení ani v době, kdy jsem dělal gymnastiku. A s vystupováním v cirkusu to bylo totéž. Říkali mi, usaď se doma, založ rodinu a začni normálně pracovat. Ale myslím si, že maminka poté, co viděla naživo v zahraničí mé vystoupení, už změnila názor.

Vladimír Novotný

O něm: Pětatřicetiletý Vladimír Novotný z Blanska vystudoval soukromou vysokou školu se zaměřením na ekonomii a management. Pracoval v rodinném podniku, blanenské cukrárně Severka, a provozoval půjčovnu nářadí. Od šesti let se věnuje gymnastice, ve které se dostal až do reprezentace. Byl na mistrovství světa, Evropy i několika Světových pohárech. Je několikanásobným mistrem republiky. Jeho doménou byly kruhy. Pět a půl roku vystupuje jako artista na kruzích v show Totem prestižního Cirque du Soleil. Ten je považován za jeden z nejlepších světových cirkusů. Novotný má v Cirque du Soleil za sebou více než 1 800 vystoupení po celém světě.

Jak rád odpočívá: S přáteli. Má rád teplo, moře a pláž.

Oblíbený film: Horory, komedie a romantické filmy.