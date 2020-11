Na jeviště Národního divadla Brno Tereza Groszmannová poprvé vstoupila před šestadvaceti lety, o víkendu si odnesla prestižní cenu Thálie za činohru.

Thálii za činohru si odneska Tereza Groszmannová za titulní roli v komedii Mirandolína. | Foto: Jakub Jíra

Vyznamenala se v hlavní roli Mirandolíny ve stejnojmenné komedii Carla Goldoniho na prknech divadla Reduta. Hlavní hrdinka je majitelkou hostince, která velice dobře rozumí podnikání. Do poniku míří mnoho mužů, které svou krásou okouzlila právě hostinská Mirandolína. Svého šarmu si je vědoma a když jednou do hostince přijede hrabě, kterého její krása nechává chadným, nechce to tak nechat. „S Mirandolínou si na jevišti dobře rozumíme, je v ní kus mě,“ směje se Groszmannová.