„Všechny držitele vstupenek chceme požádáme o podporu festivalu tím, že si je nechají na příští ročník. Ten se uskuteční v tradičním červnovém termínu. Každý návštěvník s původní vstupenkou pak dostane na pokladně dárek v hodnotě osmdesáti korun kreditu na konzumaci jako poděkování,“ informoval za tým organizátorů Jan Musil.

Podle jeho kolegy promotéra Tomáše Mokrého měla letos v Blansku vystoupit kapela Mirai, Richard Müller, Ivan Mládek a raper Majk Spirit. „S umělci jednáme o tom, aby v Blansku vystoupili i příští rok. Změny ale budou, ne všichni totiž mají volný termín,“ dodal Mokrý.

Na pátý ročník festivalu se už do Blanska těší například Pavla Koutná. „Také se těšíme, že se zámecký park brzo rozezní. Aspoň nám do příštího roku vyroste potomek a bude moct zůstat až do konce,“ okomentovala situaci na sociální síti žena.

Na příští rok museli organizátoři na Blanensku přesunout i tradiční motosraz ve Voděradech. Ten se koná v polovině července. Příští rok na tamním pódiu vystoupí legendární slovenská kapela Tublatanka, formace Desmod, Argema, Alkehol a XIII. století. „Současná opatření ohledně epidemie koronaviru nám nepřejí. Sraz je pro nás nereálné uspořádat,“ řekl šéf motosrazu Tomáš Opluštil.

Na podzim letošního roku plánuje v Boskovicích koncert kapely Katapult a v Blansku pak vystoupení slovenské formace Horkýže slíže. V závěru roku ještě v okresním městě chystá koncert kapely Harlej.