Boskovice – Obrazy a plastiky brněnské výtvarnice Adély Kyzlinkové si mohou lidé v těchto dnech prohlédnout v boskovickém Prostoru. Výstava se jmenuje Paralelní světy.

Kyzlinková na ní přestavuje příchozí svou tvorbu z posledních dvou let. Nechala se inspirovat existujícími výjevy, zvířaty nebo lidmi zasazenými do svého paralelního dokonalého světa. Výstava potrvá do konce srpna.