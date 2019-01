Boskovice chystají novou výstavní síň. O životě v ghettu

Boskovice - Dům s číslem popisným sedm na ulici Bílkova v Boskovicích letos čekají velké změny. V září tam otevřou novou stálou muzejní expozici s židovskou tématikou. Prostor ale zbude i na přednášky nebo workshopy.

Ve dnech 14. a 15. března 1942 bylo z Boskovic deportováno 458 židovských obyvatel do Brna a odtud pak do Terezína nebo do koncentračních táborů. Po druhé světové válce se jich vrátilo pouhých čtrnáct. | Foto: archiv Muzea Boskovicka

Budova je společně s boskovickou synagogou zařazená do projektu 10 hvězd Revitalizace židovských památek v České republice. V současné době je tak dům číslo sedm na ulici Bílkova v rekonstrukci. „Vznikne tam stálá muzejní expozice zaměřená na židovské ghetto, kterou otevřeme letos v září. Dále tam vznikne místnost, která bude sloužit jako návštěvnické centrum a také multifunkční místnost pro různé přednášky nebo workshopy. Bude tam i nějaké zázemí pro lektory," vyjmenoval koordinátor projektu Jan Kindermann z Federace židovských obcí v ČR. Cílem projektu je podle něj představit židovskou kulturu veřejnosti. „Chceme lidem ukázat, jak život v židovském ghettu fungoval. Celý projekt Revitalizace židovských památek zahrnuje deset lokalit po celé České republice. V těchto lokalitách je celkem patnáct židovských památek, které chceme obnovit," vysvětlil Kindermann. Rekonstrukce domu v Boskovicích bude stát asi deset milionů korun. Podle místostarostky Boskovic Jaromíry Vítkové jde o velmi významný projekt. „Budova stojí v památkové zóně a po rekonstrukci se stane centrem jak pro turisty, tak i pro obyvatele města," uvedla.

Autor: Eva Ondráčková