Od prvního února tak vede Kulturní středisko města Blanska dočasně dosavadní zástupkyně ředitele Helena Kintrová. Se starostou dvacetitisícového města Jiřím Crhou (ODS) se Deníku zatím nepodařilo spojit. Vít Šujan je absolventem brněnské JAMU. Před příchodem do blanenského kulturního střediska pracoval jako dramaturg Společenského centra Dělnický dům Jamborova v Brně. Zároveň působil jako umělecký vedoucí Divadelního spolku Slawjena, byl členem několika hudebních uskupení a členem smíšeného pěveckého sboru Rastislav. Důvod odvolání o překvapil. „Ještě na podzim po volbách mi starosta vyjadřoval podporu. V posledních dnech jsem byl naopak konfrontován s údajnou zásadní dlouhodobou nespokojeností. Nevím, odkud se dala zmiňovaná dlouhodobost a zásadní nespokojenost vytušit. Na operativních poradách se řešily standardní věci a otázky provozu, dramaturgie a podobně," řekl Šujan.

Odkaz legendárního vynálezce Roučky? Blanenští upraví pro muzeum nové prostory

Podle některých místních nebylo jeho odvolání na místě. „Domnívám se, že kultura v Blansku se v poslední době zvedla a přibyla spousta nových akcí. Na některých se společně podílelo jak KSMB, tak knihovna, muzeum, kino i galerie. Přijde mi to škoda, myslím si, že pan Šujan a jeho tým odvedl kus práce. Ale nevidím do toho. Možná za jeho odvoláním byla částečně i politika. Oba jeho předchůdci byli totiž koně ODS. Za tuto stranu figurovali i v zastupitelstvu,“ řekl Deníku muž, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Přihláška do konkurzu

Ohledně výběrového řízení na ředitelský post se nyní na veřejnosti spekuluje o promotérovi a podnikateli Tomáši Mokrém. V regionu si udělal jméno pořádáním sportovních i kulturních akcí. Například běžeckého podniku Blanenská desítka, Půlmaratonu Moravským krasem nebo hudebním festivalem Morava Park Fest. Stál také za projektem s regionálními potravinami Farmos. V nedávných komunálních volbách kandidoval za ODS. Do zastupitelstva se nedostal. Deníku potvrdil, že přihlášku do konkurzu na ředitele KSMB skutečně zvažuje. „Zatím to ale nechávám otevřené. Zjišťuji, co všechno tahle funkce obnáší a jak kultura v Blansku funguje. Dlouho jsem byl zvyklý dělat akce a projekty po svém, což samozřejmě na této pozici úplně nepůjde. Musím to pořádně zvážit, nerad bych byl pak třeba za půl roku nešťastný,“ uvedl Mokrý.

A jak vidí tento post optikou komunální politiky? „Kdybych se do konkurzu přihlásil a případně ho i vyhrál, vím, že pro řadu Blanenšťáků to bude nepřekonatelný problém. Mokrý a ODS. Mě ale politika nezajímá. Pro mě je klíčová odvedená práce. Na kandidátce jsem byl jako nestraník. Dostal jsem nabídku udělat před volbami analýzu ohledně blanenské kultury. Co zde chybí a jakým směrem by se mohla ubírat. To je celé,“ dodal.

Problém u trati v Babicích? Hazard kvůli chybějící lávce má skončit do půl roku

Za uplynulé čtyři roky povede blanenské kulturní středisko už čtvrtý ředitel. Šujanův předchůdce a dlouholetý ředitel blanenského kina Pavel Langr vydržel šéfovat blanenské kultuře jen čtrnáct měsíců. Část této doby byl však v pracovní neschopnosti. Nakonec kvůli zdravotní problémům rezignoval. Stejně jako na post blanenského zastupitele za ODS. Před Langrem vedl KSMB další zástupce ODS, Jaroslav Jeřábek. Rada města ho odvolala po osmnácti letech. Podle starosty Jiřího Crhy byla důvodem odvolání dlouhodobá nespokojenost s řízením této organizace. To Jeřábek po svém odvolání odmítl. „Myslím si, že kulturní středisko za mého působení zajišťovalo hodnotné, kvalitní i oblíbené akce,“ reagoval tehdy.

Kulturní středisko města Blanska je příspěvkovou organizací města. Sídlí v Dělnickém domě a kromě kina spravuje také galerii či orchestr. Pořádá i kulturní a jiné akce v Blansku.