Blansko – Hudebníci, herci nebo výtvarníci. Jednotlivci i skupiny. Blanenští vyberou tři osobnosti města, které dostanou cenu města za kulturu. Tu udělují jednou za tři roky. Poprvé to bylo v roce 1993.

Držitel blanenské ceny za kulturu, divadelník a výtvarník Jiří Polášek. | Foto: DENÍK/Karolína Opatřilová

Do nominace může tip na osobnost poslat každý. „Do konce srpna mohou lidé posílat tipy na osobnosti, které jsou podle nich úspěšné na poli kultury a výrazným způsobem propagují město. Mohou to být jednotlivci i skupiny. Je jedno, jestli jsou to profesionálové nebo amatéři," uvedl Jaroslav Jeřábek z Kulturního střediska města Blanska, kam mají lidé posílat své tipy.

Nezávislá odborná komise pak z doručených kandidátů vybere oceněnou trojici. Každý z ní pak dostane mimo jiné plastiku. Bronzovou sošku takzvané Blanenské Venuše z místních sléváren. Model pětadvaceticen­timetrové sošky vytvořil akademický sochař Lubomír Hluštík. Originál stojí před vchodem do muzea. Slavnostní vyhlášení bude v prosinci v blanenském Dělnickém domě.

V minulosti už cenu za kulturu dostali například divadelník a výtvarník Jiří Polášek, malíř, grafik a typograf Antonín Juračka nebo sbor Rastislav či Komorní orchestr města Blanska. „Udělování cen za kulturu vzniklo z iniciativy Karla Kupy a tehdejšího generálního ředitele ČKD Blansko Josefa Bednáře. Autorem skleněných plastik předávaných laureátům v letech 1993, 1996, 2000 a 2003 byl výtvarník Valér Kováč," upřesnil blanenský galerista Pavel Svoboda.