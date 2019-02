Blansko /REPORTÁŽ/ – Hola, už je slyším. Majálesový průvod gympláků vyrazil. Hulákají někde na náměstí, volá na mě kolegyně z vedlejší kanceláře. Sakra. To je půl hodiny dřív než jsem čekal. Rychle mobil, tužku, blok, foťák. Minule mi při focení Majálesu spadl na zem drahý objektiv a teď se málem zabiju při sprintu z točitých redakčních schodů. Letmý pohled na hodinky. Jedenáct děleno deseti.

Obloha je pořádně zakaboněná. Stejně jako příprava letošního Majálesu. Původně měl být až příští rok. Pak se ho ve vlastní režii chopili studenti gymnázia a uspořádali ho sami. To se nelíbilo ostatním školám. Dost nářků a stesku. Vzhůru do víru Majálesu.

Ze dveří na ulici vyletím svižně. O několik vteřin později a málem jsem vběhl přímo mezi tlupu neandrtálců, kteří dusají v zástupu po Rožmitálově ulici. Majálesový průvod studentů v kostýmech pračlověků zabírá téměř celou pěší zónu. Už na první pohled je procesí komornější, než v předchozích letech. Na špici chybí kočár s koňmi a králem Majálesu. Studentů je v průvodu o poznání méně.

Ovšem randál a veselí ovládají Rožmitálku alespoň na chvíli stejně hlasitě jako dřív. A studenti se po cestě do zámeckého parku náramně baví. „Ua ua ua. Grrrr," vydává skřeky divoce vyhlížející mladík oděný v jakési kůži s lebkou zavěšenou na krku. Nad hlavou mává ohlodanou kostí. Asi ze dřeva.

Show v parku

Další neandrtálec-student máchá kyjem. Jeho kolega napíná tětivu luku. Mým směrem. Okukovat některé jeho spolužačky, kterým to v pravěkých kůžích náramně sekne, se zřejmě nevyplácí. „Majáles ke studentskému životu patří. Tanec, zpěv, recese. Jen ať je studenty pořádně slyšet. V předchozích letech byl Majáles v Blansku pestřejší a účastnilo se ho více škol. Je to podle mého škoda," říká Jitka Křížová, která slavnostnímu průvodu přihlíží. „V těch kůžích jim musí být dost zima, ale jsou mladí, tak co," usmívá se žena.

Po zhruba čtvrthodině dorazí průvod do zámeckého parku. Na pódiu startuje doprovodný program. Streetdanceři z ADs Crew dostávají pravěké publikum rychle do varu. Stejně jako biketrialista Vašek Gryc a trojice akrobatů z formace Pulse Family. Čoko, Adis a Bobo metají salta a různé přemety o sto šest. „Super," rozplývá se nad výkonem vyrýsovaných mladíků trojice studentek sedících na kančí kůži.

„Loni byl Majáles lepší. Byli tady studenti z několika škol. Na druhou stranu se alespoň něco děje. Program je náhodou super," říká student Jakub v pravěkém kostýmu. „Kostým mám z půjčovny, dřevěnou sukovici jsem si vyrobil," směje se sedmnáctiletý mladík.

Na pódiu začíná hrát Gymbeat. Skupina složená z profesorů blanenského gymnázia. „V této sestavě jsme začali hrát před sedmi lety. A tahle písnička byla vůbec první," říká do mikrofonu ředitel gymnázia Pavel Henek před skladbou Ivana Mládka Když je v Praze abnormální hic. Pár akordů a začíná pršet.

Vydržím do první skladby studentské kapely Limitovaná edice. Já pitomec jsem si však neodstoupil od reproduktoru. Klasická vypalovačka od Visacího zámku mě pak vzápětí kapánek rozcuchá a končí moji účast na letošním blanenském Majálesu.