Jednatřicetiletý Miroslav Martinek v těchto dnech společně s kolegy ze skautského střediska Světla připravuje festival nejen pro začínající kapely. Bambifest se letos uskuteční 17. a 18. května v zámeckém parku v Blansku. „Je to jarmark zážitků,“ říká Martinek pro Týden u nás. Festival je zaměřený především na rodiny s dětmi. Kromě hudebníků se na něm představí desítky spolků, klubů a center nabízejících volnočasové vyžití. Každý rok jej v Blansku navštíví bezmála tři tisíce dětí a rodičů.

Vraťme se nejprve do historie. Z čeho vlastně Bambifest vznikl?

Původně se jednalo o celorepublikovou akci, Bambiriádu. Tu šestnáct let pořádala Česká rada dětí a mládeže. V Blansku se uskutečnily dva ročníky. Pak se projekt přerušil, protože podle organizátorů za ta léta ztratil úroveň. To se však netýkalo všech míst. Třeba Blansko patřilo mezi ty nejlepší. Nechtěli jsme skončit. Třeba v Ostravě pokračovali s Bambifestem. Nám se ta myšlenka líbila. Navíc jsme v Blansku nastartovali něco, co mělo smysl a pozitivní ohlasy.

Jakou podobu má současná dvoudenní akce?

Jde o dětský a rodinný festival. V součtu s Bambiriádou už letos půjde o sedmý ročník. V blanenském zámeckém parku se představí více než třicet organizací, které dětem a rodičům nabídnou různé aktivity pro volný čas. Jsou zaměřené například na environmentální témata, techniku, umění nebo sport. Záběr je opravdu velmi široký. Od sportovních oddílů přes zahrádkáře až po kroužek robotiky jedovnické průmyslovky. Cílovou skupinou jsou děti od šesti do šestnácti, ale jsou zde také mateřská centra, která nabízejí různé aktivity i pro předškoláky. Vstup je samozřejmě zdarma.

Začínáte v pátek. Kdo většinou přichází jako první?

V pátek se snažíme do zámeckého parku nalákat školy a školky. Odpoledne už přicházejí také rodiče s dětmi. V pět hodin pak akce přechází do soutěžního hudebního festivalu. Jeho smyslem je dát šanci začínajícím hudebníkům z regionu, aby si vyzkoušeli živé hraní před publikem. O tom, kdo si na festivalu zahraje, rozhodují v hlasování fanoušci a také odborná porota. Letos to budou čtyři skupiny. Vítěz pak získá dvacet hodin v nahrávacím studiu.

A sobota?

V sobotu pokračuje v zámeckém parku přehlídka prezentací dětských sdružení, středisek volného času a dalších subjektů, které organizují volný čas dětí a mládeže.

Máte nějaké novinky oproti předchozím ročníkům?

Vylepšili jsme pódium a zázemí účinkujících. Zapracovali jsme také na nové podobě našeho webu a kontaktu s veřejností.

Co je z vašeho pohledu smyslem této akce?

Má to tři úrovně. Za prvé je to snaha dát místním na vědomí, že v Blansku je spousta kroužků a volnočasových aktivit. Příchozí si mohou na místě vše vyzkoušet a získat řadu cenných informací. Navíc pro děti je to mezi vrstevníky fajn. Je to úplně něco jiného, než si nabídku kroužků přečíst jen na papíru. Za druhé je to šance pro místní organizace a spolky ukázat svou práci naživo. Za třetí je to pro něi příležitost a inspirace, jak se zlepšovat.

Jakou máte od těchto spolků, sportovní oddílů a dalších zájmových skupin zpětnou vazbu?

Už se nám hlásí samy. Většinou je jich kolem třiceti. Komunikace s nimi funguje. Zpětná vazba od veřejnosti je dobrá a máme stále pozitivní ohlasy. Návštěvnost stoupá. Loni Bambifest navštívilo asi dva tisíce sedm set lidí.

A plány do budoucna?

Udržet Bambifest v takové rovině, aby dával smysl. Je to projekt na dobrovolnické bázi. Pokud by o něj nebyl mezi lidmi a místními organizacemi zájem, nemá cenu pokračovat. Podobný projekt v Blansku není. Nemáme signály, že by obliba upadala. Spíš naopak. Zájem ze strany rodičů, dětí i volnočasových organizací stále je. Důležitá je pro nás také podpora města, bez které bychom nemohli fungovat.

Loni jste uspořádali na náměstí Republiky v Blansku také street festival dukla. FEST. Bude letos druhý ročník?

Ano. Ve středu osmého května na stejném místě. V parku po bývalém hotelu Dukla vystoupí místní umělci. Máme připravený program i pro děti. Začínáme od tří odpoledne. Vstup je zdarma.

Miroslav Martinek

O něm: Jednatřicetiletý Miroslav Martinek pracuje jako konstruktér parních turbín. Je ženatý a má syna. Dlouhodobě se věnuje skautingu a práci s mládeží v blanenském skautském středisku Světla. Je hlavním koordinátorem dětského a rodinného festivalu Bambifest.

Způsob relaxace: Nejraději odpočívá doma s rodinou.

Kde se rád prochází: Má rád procházky v lese. Na lokalitě nezáleží.

Oblíbený podnik: COCO coffeev Blansku.