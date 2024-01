U Salmova mlýna v Blansku zasahovali hasiči. Do strouhy vytekla z firmy kapalina

/FOTO, VIDEO/ Hasičská auta, zástupci Povodí Moravy, města, policisté a úředníci ze životního prostředí. Ve středu kolem poledne vyšetřovali únik neznámé kapaliny do malé strouhy pod železnicí, které se vlévá do náhonu a následně do řeky Svitavy. Poblíž bývalého Salmova mlýna v Blansku.