Naši vyjížďku, která bude mít necelých 35 kilometrů, začneme v Jiřetíně na náměstí, odkud se po cyklotrase kolem kostela vydáme směrem k Adrenalin parku.

Na 2,4 km přijedeme k rozcestníku, odbočíme doleva a dorazíme ke zřícenině hradu Tolštejn. Jde o nejlépe zachovanou zříceninu Lužických hor a každý rok se na hradě i v podhradí konají Tolštejnské slavnosti.

Vrátíme se zpátky na rozcestí a vydáme se Tolštejnskou cestou. Potom, co přejedeme železniční trať, pokračujeme k Malému a Velkému Jedlovskému rybníku. Dál pak do Kytlice, kde si můžeme před výšlapem do kopce dopřát pauzu na občerstvení.

Z Kytlice dojedeme k rozcestí Jedličná a odtud se dáme směrem na Polevsko. Místní bike park obstojí i u těch nejnáročnějších. Najdete tu šest propojených trailů různé obtížnosti, už jejich názvy – Kostelní, Hrobník nebo Badass pumps – napovídají, že tady to bude stát za to.

Z Polevska nás čeká cesta na okraj Kamenického Šenova. Přejedeme hlavní silnici a dojedeme pod čedičový vrch Panská skála, známý jako Varhany. Jde o pozůstatek čedičového návrší a jeho uspořádání připomíná píšťaly varhan. Místo je známé z pohádky Pyšná princezna.

Rozloučíme se s Krasomilou a pokračujeme v cestě přes Slunečnou a Manušice až na kraj České Lípy, kde se po cyklotrase dostaneme pohodlně do centra.

Jestli se v Lípě plánujete zdržet, pak rozhodně doporučujeme místní Wake sport park. Děti si užijí 3D bludiště nebo vodní park, dospělí zase jízdu na vodních lyžích nebo wakeboardu.

Zázračné uzdravení

Křížovou cestu nad městečkem Jiřetín pod Jedlovou tvoří 11 rokokových zastavení. Podle legendy byla vystavěna v místě, kde došlo k zázračnému uzdravení. Cesta vede téměř na vrchol Křížové hory s kaplí sv. Kříže.

Místo se stalo oblíbeným výletním cílem turistů. V roce 2017 prošel areál křížové cesty nákladnou opravou. Obnoveny byly obrazy na kapličkách, nápisy i kaple.

Když je voda na hraní



Sport, relaxace i zábava, to je Wake sport park v České Lípě. Vydovádí se tu děti stejně jako dospělí.



Hlavním lákadlem je vodní vlek, zahrát si ale můžete i plážový volejbal, minigolf, půjčit si paddleboard nebo jen tak lenošit na pláži.



Děti ocení vodní park, kde je voda na hraní.