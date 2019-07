„Rozvod? O tom jsme se nikdy nebavili! Život samozřejmě nebyl jednoduchý, ale i v těžkých chvílích jsme drželi při sobě,“ tvrdila paní Jarmila. Její manžel v této souvislosti hovořil o vzájemné úctě jednoho k druhému a ochotě si naslouchat, jakožto i pomáhat.

Tolerovali také své záliby; Jarmilu bavilo chodit do divadla a do lesa na hřiby a pěstovat květiny a František tíhl ke sportu, nejraději hrál volejbal či šachy. Jejich svazek vytvořil i harmonické rodinné prostředí. „Naše rodina čítá pět generací. Dvě dcery nás potěšily čtyřmi vnoučaty a ty šesti pravnoučaty,“ poznamenala paní Galasová.

Manželství Galasových je nejspíš pro většinu Čechů ideál. Podle výsledků velké ankety Deníku, na kterou odpovědělo téměř devět tisíc lidí, věří rovných 90 procent respondentů, že lze celý život prožít s jedním partnerem. Na otázku, zda patří takový vztah mezi tři jejich nejdůležitější životní priority, odpovědělo Ano 91 procent respondentů. Kdežto samotný sexuální styk zařadilo mezi tři nejdůležitější potřeby jen 32 procent čtenářů.

Národ snílků?

Tato čísla dokládá i snižující se rozvodovost v Česku. Loni skončilo rozvodem podle Českého statistického úřadu 24 tisíc manželství což bylo o 1600 méně než v roce 2017. Do „chomoutu naopak vlezlo“ více než 54 tisíc lidí. A i další výsledky nasvědčují tomu, že jsou Češi národem romantiků. Nebo možná spíš snílků a naivků?

Na celoživotní partnerství totiž podle výsledků ankety věří především mladší ročníky a ti nejstarší čtenáři. Nejskeptičtější byli lidé mezi 40 a 49 rokem života. Právě oni se rozvádějí nejčastěji. Rozvedeným mužům bylo loni v průměru 44,8 let, rozvedeným ženám 41,9 let. Naopak nejvíce ženichů bylo ve věku 29 let a nejvíce nevěst ve věku 27 let.

A na zajímavou věc ukazují i čtenářské odpovědi na další otázku. Téměř polovina respondentů je přesvědčena, že zamilovanost odezní za dva až tři roky, pak už podle nich přetrvává láska, respekt a tolerance.

A jaký je tedy recept překonat krizovou dobu, kdy pomyslní motýli v břiše dolétají? Podle Jarmily Galasové vést skromný život bez nějakých výstředností a vzájemně se respektovat.