Blansko - Počtvrté v sezoně předčili svého soupeře, ale radostí po utkání nehýřili. Hokejisté Blanska si poradili v krajské lize na domácím ledě s podobně tonoucím Brumovem 4:3 po prodloužení, když v zápase třikrát prohrávali, ale pokaždé dokázali srovnat a v prodloužení rozhodli o výhře. „Nevím, jestli jsme si zasloužili brát dva body. Doma se s těmito soupeři strašně natrápíme. Lepší jsme určitě nebyli,“ láteřil kouč blanenských hokejistů Jiří Vítek.

Hokejisté Blanska oslavili o víkendu teprve čtvrtou výhru sezony. | Foto: Kryštof Severa

Blansko díky vydřenému vítězství přeskočilo svého soupeře v tabulce a vyhouplo se na dvanáctou pozici čtrnáctičlenné tabulky. Přesto daleko zaostává za příčkami, na kterých by se chtělo pohybovat. „Euforie z minulé sezony je pryč. Teď je v kabině mrtvo. Už na rozcvičce jde cítit, že to není ono, že něco klukům chybí. Nevíme, čím to je,“ hledal důvody rozpačitých výkonů v této sezoně Vítek.