Boskovice - Krajská hokejová liga měla na pořadu dvě kompletní kola. Největším magnetem pro diváky určitě byl zápas v Boskovicích, kde domácí Minerva hostila „úřadujícího“ přeborníka okresu Sokol Březina.

Atmosférou se utkání podobalo nedávnému derby Březiny s Dynamiters Blansko. Na rozdíl od Blanenských, kteří rozhodli až v závěru, Boskovičtí měli průběh jasně pod kontrolou. I když ve skóre se to projevilo až ve druhé třetině. Favorizovaná Minerva vše zvládla lépe a zvítězila 5:0.

Od první minuty se hrál podle očekávání rychlý hokej, plný fyzických střetů. Zejména v závěru bylo na ledě hodně nervozity, nečistých zákroků, potyček v přerušené hře a téměř permanentně byla obsazená trestná lavice. „Herní převaha našeho týmu byla zřejmá, hosté prakticky Jaroslava Chvátala neohrozili. Většina střel na našeho brankáře mířila ze střední vzdálenosti. My jsme si vypracovali mnohem více jasných příležitostí,“ popsal první část hry hrající asistent domácího trenéra Vařeky Tomáš Karný.

Ve druhé třetině měl domácí brankář více práce než v úvodním dějství, paradoxně ale právě tato část zápas rozhodla. Během šesti minut. Ve 29. minutě po utěšené kombinaci zvýšil Martin Špok na 2:0. O dvě minuty později ujel březinské obraně ve vlastním oslabení a umístěnou střelou pod lapačku brankáře Patrika Jakubčíka zkompletoval svůj hattrick.

Výbornou šestiminutovku pak završila opět výborná kombinace a Luboš Bednář do prázdné branky zvýšil na 4:0. Domácí pak ještě nevyužili dvě přesilovky. „Mám takový pocit, že jsme navázali na naše výkony ze soupeřových kluzišť. Tedy nic moc. Na první tři branky jsme soupeři nahráli sami a pak jsme už ve všem zaostávali. Boskovice si zápas pak už hlídaly. Je škoda, že prakticky za rozhodnutého stavu se to zvrtlo, zbytečně jsme se nechali vylučovat a celkově s hokejem to místy nemělo nic společného,“ konstatoval trenér Březiny Radko Křivinka.

Ve třetí třetině hosté nastřelili tyčku, ale i gól by zřejmě osud zápasu nezměnil. Brankový účet tak uzavřel devět minut před koncem domácí Lukáš Hnilička, který před brankářem Jakubčíkem tečoval střelu Filipa Krejčiříka. Pak už se prakticky nehrálo… „Vzhledem k prohře v prvním vzájemném utkání ve Vyškově, a také k tvrdé a velmi agresivní hře našich hostů, jsme se už během týdne připravovali na tento duel velmi svědomitě. Ale byli jsme si vědomi, že po herní stránce na nás soupeř nemá tu nejmenší šanci. Po první třetině jsme očekávali, že od druhé třetiny hosté zvýší svoji tvrdost. To se potvrdilo, ale průběh zápasu i konečný výsledek byly zcela jednoznačné,“ zdůraznil Karný.

Minerva Boskovice – Sokol Březina 5:0

Třetiny: 1:0, 3:0, 1:0. Branky a nahrávky: 19. Špok (Bednář), 29. Špok (Karný, Bednář), 31. Špok, 35. Bednář (Špok, Karný), 51. Hnilička (Krejčiřík, Šebek). Rozhodčí: Coufal, Volf – Bernard, Procházka. Vyloučení: 15:14. Využití: 0:0. Oslabení: 1:0. Diváci: 141. Střely: 55:36.

Boskovice: Chvátal (51. Kulzer) – Krejčiřík, A. Surý, Dufek, Vágner, Honzek, Brabec – Šmíd, Šebek, Hnilička – Karný, Bednář, Špok – Václavík, Skácel, Pelikán – Tomaník. Trenér: Svatopluk Vařeka.

Březina: Jakubčík – Pokorný, Cívka, Sedláček, Vlček, Štěrba, Foral - Dupljaku, Buhaj, Hroudný – Kousalík, Kozel, Nováček – Malíř, Drahovzal, Boček. Trenér: Radko Křivinka.