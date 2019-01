Blansko - Hokejové reprezentace do dvaceti let sehrají v Česku Turnaj pěti. Mladíci z České republiky, Švédska, Finska, Švýcarska a Německa se poperou o trofej na několika stadionech.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Tři zápasy uvidí i diváci v Blansku. „Byl v tom samozřejmě i lobbing. Pomohl nám i trenér brankářů Radek Daněk. Poté co svaz určil jižní Moravu jako pořádající kraj, by byla škoda to nevyužít,“ říká ředitel Služeb města Blanska Radek Snopek.

Za malé vstupné mohou příští týden diváci vidět nejtalentovanější evropské mladíky. Areál blanenského zimního stadionu bude navíc po celou dobu turnaje útočištěm švédského týmu. Jejich tréninky mohou hokejoví fajnšmekři okukovat celý týden.

„Nepředpokládám, že by Švédové zakázali vstup na stadion při jejich trénování,“ doplnil Snopek. Na blanenském ledě se představí kromě Švýcarska všechny týmy. Zbylé zápasy turnaje odehrají mladí hokejisté na stadionech ve Velkém Meziříčí, Žďáru nad Sázavou a v Brně.

Zápasy v Blansku úterý 5.2 v 17,00 hod ŠVÉDSKO – FINSKO

čtvrtek 7.2 v 17,00 hod NĚMECKO – ŠVÉDSKO

pátek 8.2 v 17,00 hod ČESKÁ REP. – ŠVÉDSKO





cena vstupenek na utkání:

1. SWE – FIN 35.-Kč

2. GER – SWE 35.-Kč

3. CZE – SWE 45.-Kč

sdružená vstupenka na všechna 3 utkání: 90KČ

děti do 12 let zdarma



Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji – Informační kancelář BLANKA ( Rožmitálova 6 , Blansko ) od 31.1.2008

Program Turnaje pěti v České republice:

Úterý 5. února:

17:00 Švédsko - Finsko (Blansko), 17:00 Česká republika - Německo (Velké Meziříčí)

Středa 6. února:

17:00 Německo - Finsko (Brno), 17:00 Česká republika - Švýcarsko (Žďár nad Sázavou)

Čtvrtek 7. února:

17:00 Německo - Švédsko (Blansko), 17:00 Finsko - Švýcarsko (Žďár nad Sázavou)

Pátek 8. února:

15:00 Německo - Švýcarsko (Velké Meziříčí), 17:00 Česká republika - Švédsko (Blansko)

Sobota 9. února:

13:30 Švýcarsko - Švédsko (Brno), 17:00 Česká republika - Finsko (Brno)

tréninky švédské reprezentace na ZS v Blansku :

4.2. – 19,00 – 20,00

5.2. – 10,00 – 10,45

6.2. – 11,00 – 12,00

7.2. – 10,00 – 10,45

8.2. – 10,00 – 10,45