Bývalý profesionální hokejista si je vědom i špatné finanční situace v mnoha klubech, přesto myslí v první řadě na dobro hráčů. „Je to takové ožehavé téma, ale k tomu, aby měli kluci možnost co nejvíc hrát, je potřeba, aby mohli i bez problémů přestupovat mezi kluby. Samozřejmě dnes peníze v mnoha klubech prostě nejsou, takže pak třeba hrají méně, než kdyby mohli bez tabulkového odstupného odejít někam jinam. Takže bych byl spíš pro zrušení tabulkového odstupného,“ netají padesátiletý boskovický rodák

K jeho názoru se přidává i otec reprezentačního obránce Michala Kempného. „Je strašně složité, do této problematiky vidět. Rodiče, kteří děti k hokeji vedou a investují do něj, chtějí, aby z potomka něco bylo. Nemusí z něho být hráč NHL, ale hokejem by se měl v budoucnu hlavně bavit, aby to nebylo jen o dřině a potu,“ praví Petr Kempný.

Ani on však nezapomíná na pohled ze strany klubů. „Jaká je ta správná cesta, aby kluby, které vychovávají mladé hráče, neprodělávaly? Mají kvalifikované trenéry a mládež vychovávají opravdu dobře. Můj názor na tabulkové odstupné je takový, že centrálně stanovené hodnoty nejsou šťastné. Mělo by se přihlížet na region či přímo klub. V tom vidím obrovské rozdíly, protože malinké kluby v malých městech jsou odkázané na to, aby poplatek platil rodič. Podle mě by měl situaci řešit centrálně svaz,“ navrhl.

O špatném nastavení promluvil i další rodič bývalého extraligového hokejisty. „Systém s tabulkovým odstupným není správně nastaven. Je to plošné, omezující a ve většině případů se přehrává na rodiče. Žádný klub nebude investovat do dítěte, jehož cesta je ještě dlouhá. Může přijít zranění, ztráta zájmu o hokej, nikdo nechce riskovat. Mám s tím osobní zkušenost, když syn přestupoval, musel jsem jako rodič poplatek uhradit sám. Nebylo to málo, v řádech desetitisíců. Když si připočítáte investice do výstroje, hokejek, cesťáků, ubytování, pořád jen sypete,“ vzpomíná zdroj, který si nepřeje být jmenován.

Několik hráčů kvůli výši odstupného nemohlo svůj přestup uskutečnit.. „Syn přestupoval v osmé třídě, kdyby šel později, bylo by to ještě víc. U juniorů jsou to statisíce, u mužů nad milion korun. Znám i případy, kdy rodiče prostě nemohli zaplatit a jejich potomek nesměl přestoupit. Klub, kam hráč přestupuje, nemá zájem částku zaplatit. Ani na jednodušší formu, tedy hostování, kluby neslyší. Řeknou, že nechtějí obehrávat cizího hráče, který se může za rok vrátit do mateřského týmu, nebo přestoupit jinam,“ vysvětluje zdroj Deníku.

Situace je podle něj složitá. „Opravdu nevím, jaké je řešení,“ dodal upřímně.