Damoklův meč, který tak stále visí nad dohráním soutěže, už ale podle některých názorů dávno situaci rozsekl. „Poslední informace ze svazu, se kterou v klubu pracujeme, je, že pokud do 15. ledna nenastanou okolnosti, které nám dovolí odehrát zbytek sezony, tak se ročník již nerozběhne. S tím datem jsme všichni tedy počítali a nyní už neočekáváme znovurozběhnutí soutěže ve formátu jako doposud,“ popisuje aktuální situaci v lize brankář Dynamiters Jarmil Vlach.

Situace je tak složitá hned v několika aspektech. Tím prvním je samozřejmě kondice hráčů, kteří se už víc než čtvrt roku nemohli sklouznout na zimních stadionech. Postupem času se tak příprava na stávající sezonu stává tréninkem na nový ročník. „V kondici se udržovat samozřejmě můžeme, ale už je to spíš zase příprava na další ročník, než její udržování pro případ zahájení soutěže,“ pokračuje Vlach smutně.

Případné dohrání krajské ligy si samozřejmě přejí všichni hráči, nicméně naděje na opětovné zahájení je mizivá. S dlouhou pauzou se pak zvyšuje hlad po hokeji, který může vygradovat s novou sezonou. „Těžko se mi to teď hodnotí. Nálada na hokej určitě je, ale dnes nikdo nevíme, jak by nový ročník mohl vypadat, případně jaká omezení by ho doprovázela, takže je to spíš nejistota,“ říká gólman Dynamiters Blansko.

Kromě absence hokeje se hráči musejí obejít i bez kontaktu se spoluhráči. „Kabina se nyní udržuje pouze online na sociálních sítích. Každou novou informaci mezi sebou sdílíme a diskutujeme. Možnost přípravy venku jsme nevyužili,“ objasňuje brankář, jenž s hokejem začal v brněnském Ytongu.

A jak vidí Vlach reálně šanci na dohrání sezony? „Dnes jsme již na konci ledna a žádné vyhlídky k uvolnění kolektivních sportů nevidím, spíš naopak. Proto si myslím, že sezona 2020/2021 už zůstane zapomenutá,“ uzavírá dvaatřicetiletý gólman.

KRYŠTOF SEVERA