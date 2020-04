Hokejistům Blanska skončila sezona již v minulých týdnech. Aktuální situace ve zdravotnictví však nenechala obránce Hanzlíka klidným a ve svém volném čase začal šít roušky. „Nedostatek roušek na trhu mne trochu znepokojil, a tak jsem posbíral zbytek své šikovnosti a dal se do díla,“ komentuje svůj krok Hanzlík.

Krom roušek pro své blízké ušil také několik kousků pro zdravotnická zařízení v okolí. „Jsou chvíle, kdy člověk musí myslet nejen na sebe, ale taky na ostatní. Takže mi přišlo fajn udělat pár kusů i pro lidi, co je potřebují a chybí jim,“ říká devětadvacetiletý bek, jenž si v uplynulé sezoně krajské ligy připsal dvanáct kanadských bodů za tři branky a devět asistencí.

A jak nastalou situaci vidí Hanzlík? „No, není vůbec lehká, ať už způsobem jakým nás omezuje pracovně, nebo v osobním životě, ale hlavně jak nás dokáže ohrozit na zdraví. Na druhou stranu věřím, že pobyt doma dokážeme využít k tomu, co jsme tak bravůrně zvládali odkládat pro nedostatek času. Snažím se v této době vidět lekci do života, že jsou věci, kterých jsme si nedokázali tolik vážit. Teď to chce ten bodyček ustát, a za chvíli bude zase dobře,“uzavírá Hanzlík.

KRYŠTOF SEVERA