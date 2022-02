Tentokrát však jeho svěřenci narazí na vítěze základní části, s Hodonínem navíc dosud v této sezoně prohráli tři ze tří zápasů. „Tato bilance pro nás může mít naopak pozitivní vliv. Hodonín je totiž favorit soutěže, veřejně vyhlašuje boj o postup a má čtyři pětky. Poslední utkání, které jsme s ním hráli (prohra 2:5 – pozn. red.), bylo ale hodně vyrovnané, přestože jsme nastoupili v okleštěné sestavě. Můžeme jen překvapit, nejsme pod žádným tlakem,“ podotkl Karný.

Boskovice se probojovaly do letošního semifinále přes Břeclav, kterou zdolaly 2:0 na zápasy. Nejprve ji porazily 6:2 a ve venkovní odvetě dokonce 4:0. „První zápas se tahal až do jeho poloviny, proto jsme nečekali, že pak sérii takhle jednoznačně rozhodneme. To nás překvapilo, ale kluci hráli dobře a soupeře jsme víceméně k ničemu nepustili. Taková výhra je určitě do další fáze soutěže velké povzbuzení,“ pravil Karný.

Zatímco Boskovice postupem mezi poslední čtveřici mužstev už splnily svůj cíl, SHKM míří ještě výš. „Každý zápas je teď rozhodující a hraje se o hodně, jelikož klub vyhlásil, že chce vyhrát jak základní část, tak play-off. Všichni jsme se na takové souboje určitě těšili,“ řekl hodonínský útočník Matěj Charvát, jenž do týmu zamířil před startem tohoto ročníku.

POSTUP BYL POVINNOST

Ve čtvrtfinále si tým trenéra Michala Kuby poradil s Blanskem, které vyřadilo po výhrách 7:2 a 9:2. „Do play-off jsme šli z prvního místa na osmého, takže pro nás to byla povinnost jasně postoupit, což se nám povedlo. Výsledkově jsme určitě spokojení, i když se někteří mladí kluci zřejmě cítili pod nějakým tlakem. Předvádějí ale výkony nad očekávání a překvapili mě. Všechno nakonec dopadlo tak, jak jsme doufali,“ zmínil Charvát.

Osmadvacetiletý hodonínský forvard při venkovním vítězství 9:2 vstřelil čtyři góly, v základní části se trefil třináctkrát. „Teď to tam napadalo, ale nikdy jsem žádný střelec nebyl, plnil jsem jiné úkoly. V play-off se mi asi daří víc než v sezoně, tak doufám, že se to potvrdí a budu dál prospěšný týmu,“ poznamenal Charvát.

On i jeho spoluhráči mají v úvodním utkání semifinále play-off výhodu domácího prostředí. „Pokud chceme být úspěšní, musíme přejít přes každého. Uvidíme ale, jak to bude vypadat. Určitě přijde hodně lidí, což bude obrovská výhoda soupeře. Na minulý zápas proti Blansku přišlo nějakých šest set padesát diváků, tak snad to pomůže i nám ke špičkovému výkonu,“ dodal boskovický kouč Karný.