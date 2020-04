V základní části odchytal třiačtyřicet zápasů z dvaapadesáti možných. „Měl jsem z toho příjemné pocity. Věděl jsem, že se mi daří a trenéři na mě spoléhají, což se odráželo na mých výkonech. Dokázal jsem si, že můžu být jednička,“ líčil Vejmelka.

Už v přípravě na minulou sezonu se rozchytal do parádní formy, kterou si přenesl i do extraligy, čímž si získal pozici jedničky.

Navíc chytal v takové formě, že druhého brněnského gólmana Marka Čiliaka příliš nepouštěl do branky. „Každá sezona je důležitá v tom, aby gólman odchytal co nejvíc zápasů a neustále se posouval dál. Pokaždé se chci poučit z chyb, minimalizovat je a příště se jich vyvarovat,“ podotkl Vejmelka.

Ten ze začátku ročníku moc chyb nedělal. I díky němu Kometa po první čtvrtině sezony vedla ligu. Vejmelka doslova zářil, vždyť za celou sezonu posbíral hned devět ocenění pro nejlepšího hráče utkání.

Postupem sezony se sice fantastická čísla Vejmelky horšila, ale to se dalo čekat. Nicméně pořád předváděl skvělé výkony. Viděli to trenéři, spoluhráči i fanoušci. Ten talentovaný kluk, který do Brna dorazil v listopadu v roce 2015 dozrál, stal se z něj brankář, který je připraven převzít post jedničky v extraligovém klubu.

Jenže s Markem Čiliakem po boku to není zrovna snadné. Proto musela Kometa rozhodnout. „Oba dva brankáři mají ambice na post jedničky, oba chtějí chytat co nejvíc. Ani jeden z nich by určitě nechtěl odsedět půlku sezony jako náhradník,“ zmínil hokejový expert Jakub Koreis.

A rozhodnutí padlo na Vejmelku. Třebíčský rodák se konečně dočkal. Kometa vsadila na něj, chce z něj mít jasnou jedničku. Čiliak má namířeno do Českých Budějovic.

Jenže tohle rozhodnutí pro brněnský celek nese zároveň určitý risk. „V tomhle mají hokejoví manažeři v Česku těžký život, protože se strašně hezky řekne, že chceme budovat mladé mužstvo. Jenže mladíkovi se povede dvacet zápasů a už je po něm poptávka v Rusku. Proto je to trochu hazard, jelikož Kometa může Karla za rok, za dva ztratit,“ nabídl pohled Koreis.

Podle něj Vejmelka dorostl pro post extraligové jedničky už dávno. „Tohle jsem si myslel už před rokem a půl, když se Čiliak vracel ze Slovanu Bratislava. V minulé sezoně to Karel potvrdil a v tuhle chvíli už je to jasná plnohodnotná jednička,“ řekl Koreis.

Vejmelkovi je navíc stále jen třiadvacet let, takže všechno má ještě před sebou. Proto by nebylo divu, kdyby po něm někdo sáhl. Jenže na druhou stranu by teď třebíčský rodák opustil místo, kde si poctivou prací a pílí vybojoval post jedničky.

I když je pravda, že byl delší dobu podceňovaný. Za pět sezon v Kometě neodchytal jediný duel v play-off. Kdo ví, jestli by v letošních vyřazovacích bojích dostal konečně šanci. Naneštěstí pro něj extraligový ročník ukončila pandemie koronaviru.

Na koho byste vsadili Vy v letošním play-off? „Nedokážu říct. Spíš bych to asi viděl na Karla, ale to je jenom nepodložený tip na základě mého subjektivního pocitu,“ pravil Koreis.

Karel Vejmelka v minulé sezoně:



Odchytané zápasy: 43

Vítězství: 22

Čas na ledě: 2414 minut

Obdržené góly: 109

Průměr obdržených gólů na zápas: 2.71

Střely proti: 1223

Úspěšné zákroky: 1114

Úspěšnost zákroků: 91,09 %

Vychytané nuly: 3

Asistence: 1

Trestné minuty: 2

Hráč utkání: 9

Nejlepší úspěšnost zákroků gólmanů v extralize za minulou sezonu:



1. Dominik Hrachovina (Liberec) 92,65 % (35 zápasů)

2. Filip Novotný (Karlovy Vary) 92,17 % (41 zápasů)

3. Branislav Konrád (Olomouc)

92,16 % (30 zápasů

Nejmenší průměr obdržených gólů na zápas:



1. Dominik Hrachovina (Liberec) 1.95 (35 zápasů)

2. Gašper Krošelj (Mladá Boleslav) 2.18 (38 zápasů)

3. Petr Kváča (Třinec) 2.22 (30 zápasů)

Nejvíc vychytaných nul:



1. Dominik Frodl (Plzeň) 7

2. Marek Mazanec (Hradec Králové) 5

3. Dominik Hrachovina (Liberec) a Miroslav Svoboda (Vítkovice) 4