Hodonín – Nejvíc za něj hovoří úspěchy. Od čtvrtka pětasedmdesátiletý Václav Nedomanský, který hokejově vyrůstal v Hodoníně, poprvé zářil ve federální lize v dresu bratislavského Slovanu, z mistrovství světa má zlato a dalších sedm cenných kovů, jako jeden z prvních Čechoslováků prorazil v NHL, kde strávil šest sezon.

Václav Nedomanský vybojoval v reprezentačním dresu osm medailí z mistrovství světa včetně zlata z šampionátu 1972. | Foto: ČTK

Všechny jeho úspěchy a štace mají jedno společné. Všude sázel góly ve velkém, jenom v Československu čtyřikrát ovládl tabulku kanonýrů. „Měl talent od Pána Boha. Když střílel, bylo to jako, když vyletí z kanónu. Nebylo to tím, že by nějak speciálně trénoval, on naopak moc trénovat nechtěl. V Americe se pak prosadil právě díky své střele,“ ohlíží se za svým bývalým spoluhráčem jeho souputník z reprezentace i pozdější spoluhráč v zámoří Richard Farda, který válel také v dresu ZKL Brno.