Blansko - V minulé sezoně to byl jejich domovský led, ale teď byli hokejisté Sokola Březina na blanenském zimním stadionu hosty. Ve vyrovnaném a tvrdém utkání s podlehli domácím Dynamiters 2:4.

Krajskou hokejovou ligu hraje Březina coby úřadující okresní přeborník Blanenska a nádech derby se utkáním prolínal možná až přespříliš. Zápas se hrál dvě hodiny a padesát minut. Bohužel, dost podstatnou část z tohoto času zabraly diskuze s rozhodčími a potyčky hráčů, přičemž jen dvouminutových trestů si hokejisté odseděli 24! „Chápu, že někteří kluci to neunesou. I já jsem na střídače po dlouhé době taky byl dost nažhavený, ale snažil jsem se hráče uklidnit, aby se věnovali jen hokeji. Řekl jsem, že nikdy nebudu kritizovat rozhodčí a nedělám to, ale dnes to prostě nejde přejít. Bohužel na obě strany to byla jedna velká katastrofa. Na takové zápasy by neměli přijet takoví nováčci. I v krajském přeboru jde hokej nahoru a tohle bylo jasné derby, srovnatelné s Boskovicemi,“ poznamenal po utkání trenér Dynamiters Martin Světlík.

Je ale jasné, že hráči to sudím moc neusnadnili. Na ledě panovalo hodně nervozity. Pro oba týmy byly body z tohoto utkání mimořádně důležité. Jak Blanenští, tak sokoli pošilhávají po účasti v osmičlenném play-off a právě oni jsou prvními týmy „pod čarou“. Takové zápasy jsou ne o třech, ale o šesti bodech.

Dynamiters Blansko – Sokol Březina 4:2



Třetiny: 1:0, 1:1, 2:1.

Branky a nahrávky: 6. Drenčko (Sedláček), 21. Jílek (Král), 53. Vítek, 59. Grunwald – 28. Pokorný (J. Boček, Dupljaku), 51. Kozel (Pokorný, J. Boček).

Rozhodčí: Hubl – Smetková, Tkáč.

Vyloučení: 14:10, navíc Němec 10 min. OT a OK, Král OT, Antoňů OT (všichni Blansko) – Švejda 5+OK (Březina).

Využití: 1:1.

Diváci: 325.

Blansko: Šenk (Vlach) – Sedláček, Jakubec, Pilát, Němec, Antoňů, Hanzlík, Král, Drenčko, Vítek, Berka, Hussein, H. Grünwald, Novosad, Jílek, Antal, Šála. Trenér: Martin Světlík.

Březina: Jakubčík (Hynšt) – Pokorný, Švejda, Sedláček, Cívka, Štěrba, Burian, M. Boček – Buhaj, J. Boček, Hroudný, Kozel, Dupljaku, Kousalík, Ondráček, Malíř, Dvořák, Drahovzal. Trenér: Radko Křivinka.

Co se týká hokejového náboje, tak ale utkání mohlo diváky uspokojit. Samozřejmě hlavně ty vítězné domácí. Hrálo se nahoru – dolů, před oběma brankami bylo neustále rušno a rozhodnutí přišlo až v samém závěru. „Musím pochválit kluky, protože toto jsou moc důležité tři body. Myslím si, že na takové zápasy lidé chodí rádi. Nás hlavně ve chvílích, kdy jsme hráli v oslabení podržel brankář. Mám radost, že hraje celý mančaft, kluci se dokážou semknout, v kabině i na ledě jsou jedna parta. Pokud mužstvo hraje jako mančaft, je hodně silné,“ chválil po utkání Světlík.

Jako první měli výhodu přesilovky již ve třicáté vteřině hosté a hned prodlouženou, když Miroslav Berka dostal dvě plus dvě minuty. Jenže sokoli asi ještě neměli provozní teplotu. Naopak v šesté minutě inkasovali z hokejky Michaela Drenčka, když rozhodčí signalizoval jejich vyloučení. Hned v první minutě druhé třetiny zvýšil bezprostředně po vlastním oslabení Tomáš Jílek, ale bojovní hosté dokázali v polovině třetí části srovnat na 2:2.

Obrat skóre visel ve vzduchu. Jenže po dvou minutách si domácí v přesilovce vzali vedení zpět. Pojistku na vítězství mohl přidal už za necelou minutu Jiří Vítek. David Jakubec při vlastním oslabení získal pro Dynamiters trestné střílení, ale brankář Patrik Jakubčík Vítkův blafák vystihl.

První pokus o power-play minutu a padesát vteřin před koncem zhatila hostům další potyčka a delší herní pauza. Po sérii dalších vyloučení se pak zápas dohrával ve čtyřech proti čtyřem. Půl minuty před sirénou ztratili sokoli puk za vlastní brankou, Hynek Grünwald mazácky vybruslil před Jakubčíka a zblízka mu nedal žádnou šanci.

Po prohře ve Vyškově (2:5) tak sokoli v derby ztratili všech šest bodů. „Soupeře jsme měli většinu zápasu pod tlakem, místy až drtivým, ale bohužel v koncovce jsme byli nuloví, a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Navíc jsme vzadu udělali chyby a soupeř nás za ně potrestal. Nepomohli jsme si ani přesilovkami, Blansko v nich dobře bránilo, vyklekávalo přihrávky, padalo do střel, bylo složité se prosadit. Dneska mně přišlo, že to nebyl náš den, kotouče od nás odskakovaly, měli jsme problém zakombinovat,“ konstatoval trenér Březiny Radko Křivinka.

Zatímco Blansko si po čtvrtém bodovém zápase v řadě udržuje s osmou příčkou tabulky úzký kontakt, Březině porážka situaci zkomplikovala. „Sportovní život jde dál, neděláme z toho tragédii. Už jsem říkal, že už v této fázi máme uhráno víc, než jsme předpokládali. A play-off? Nemyslím si, že tohle bylo klíčové utkání. Pro nás je z tohoto pohledu klíčový v podstatě každý zápas. Ale sezona je pořád ještě dlouhá, zbývá osm zápasů. Jsou překvapivé výsledky. Uvidíme, jak se to všechno nakonec vyvine. Myslím si, že můžeme sbírat body a postupně se dotáhnout někam výš,“ konstatoval trenér sokolů.