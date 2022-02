Přestože jeho svěřenci v posledním duelu dlouhodobé části soutěže prohráli, s jejich výkonem proti Kroměříži byl spokojený. „Zápas měl parametry play-off. V důrazu, rychlosti i osobních soubojích. O vítězi rozhodly dvě individuální chyby. V závěru jsme soupeře zatlačili, ale na obrat to bohužel nestačilo. Každopádně bylo utkání dobrou přípravou na čtvrtfinále,“ pochvaluje si zkušený kouč.

V prvním vzájemném střetnutí aktuální sezony porazily Boskovice na domácím ledě Břeclav 6:5. Ve zbývajících dvou kláních ale zapsaly dvě porážky – nejprve padly doma 0:1 v prodloužení a následně 0:4 na stadionu soupeře. „Ve všech vzájemných zápasech jsme byli aktivnějším týmem, ale jen jednou jsme převahu přetavili ve vítězství. Při porážce 0:4 jsme měli přes čtyřicet střel na branku, soupeř okolo dvaceti,“ přibližuje Karný.

A doplňuje, že na nízké produktivitě musí s hráči zapracovat. „Vždycky jsme patřili k nejproduktivnějším celkům soutěže a teď jsme ve statistice vstřelených branek až šestí. V tomto směru nás tlačí bota. Doufejme, že to v play-off zlomíme a začne nám to tam padat,“ přeje si.

Čtvrtfinále play-off krajské ligy se odehraje na dva vítězné duely. „Série na dva zápasy je strašně nevyzpytatelná. První utkání mužstvu nesedne, něco nevyjde a pak už musíte uspět, jinak jste ze hry. Věřím ale, že pokud budeme hrát tak, jako v posledním kole, nemáme se čeho bát. Kluci jsou zkušení a uvědomují si, jak je důležité chytit začátek,“ popisuje boskovický stratég.

Sérii jeho svěřenci odstartují už ve středu na domácím ledě. Odveta je na programu o dva dny později na břeclavském stadionu. „Popravdě bych raději začínal venku. U série na dva vítězné zápasy nevnímám první duel v domácím prostředí jako výhodu. Když jedete po práci v roli hůře postaveného celku k prvnímu utkání ven, nemáte co ztratit. Začínáme ale doma, takže to musíme pojmout tak, že jsme favoriti a nezajímá nás nic jiného než výhra. V prvním utkání doma vyhrajeme a venku to potvrdíme,“ burcuje.

Výhodou na straně protivníka je podle něj široké břeclavské kluziště. „To soupeři hraje do karet, je na širší led zvyklý. Pro nás to bude trošku oříšek. Věřím ale, že se s tím popasujeme,“ říká.

Díky třem vzájemným střetnutím v základní části už ví, co může od Lvů očekávat. „Bavili jsme se s kluky, jak Břeclav hraje. Kde by mohla být její slabina. Série je samozřejmě otevřená, ale pokud se na zápasy stoprocentně zkoncentrujeme a vyhneme se zbytečným faulům, můžeme uspět. Rozhodně to je v našich silách. Podle postavení v tabulce jsme mírnými favority a věřím, že to na ledě potvrdíme,“ dodává Karný.