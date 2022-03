Boskovičtí hráči vybojovali v sérii jen jedno vítězství, když v jejím druhém utkání na domácím ledě porazili SHKM 5:2. "Nejdřív chci poblahopřát Hodonínu k postupu do finále, už v létě byl tým poskládán na to, aby soutěž vyhrál a zatím roli favorita plní. My jsme dřeli, bojovali a myslím si, že Hodonínu to udělali docela těžké," řekl boskovický hrající kouč Tomáš Karný, jehož svěřenci nyní sehrají dva duely o třetí místo v soutěži s Uherským Ostrohem.

Trenér Karný se potýkal především s nedostatkem hráčů, když se ve čtvrtfinále zranili bek Luboš Rosendorf a centr Jan Hasoň, křídlo Tomáš Buhaj navíc odehrál kvůli pracovním povinnostem u znojemských Orlů jen jedno utkání.

"Abyste mohli být v playoff úspěšní, potřebujete minimálně dvě výborné pětky, které dokáží zápasy rozhodovat. Nám se bohužel druhá pětka rozpadla. Navíc s pěti obránci nebylo možné udržet stabilně pohromadě nejúdernější první formaci. Nakonec problémy se skládáním sestavy došly tak daleko, že jsem musel po třech letech a bez tréninku nastoupit i já," podotkl osmačtyřicetiletý Karný, jenž v minulosti oblékal dres Brna, Zlína nebo Olomouce.

Úzký kádr je také jedním z důvodů, proč bylo v zápasech semifinálové série pokaždé k vidění víc než patnáct faulů. Nejen v závěrečném duelu se hokejisté na ledě i porvali. "Semifinálová série byla hodně vyhrocená, napjatá. My jsme si po prvním zápase možná trochu mysleli, že už to půjde samo. Ale Boskovice nás u nich ve druhém utkání přehrály a svou tvrdou hrou nám to hodně znepříjemnily," podotkl Kuba.

Jeho tým odstartuje finálovou sérii ve středu od šesti hodin večer na domácím ledě s Kroměříží, která vyřadila rovněž 3:1 na zápasy Uherský Ostroh. "Chci poděkovat našim fanouškům, ať už za tento zápas, že za námi přijeli a udělali nám domácí atmosféru, tak hlavně za to, co předváděli při domácích zápasech. Doufám, že na finále pokoříme v hledišti magickou tisícovku," dodal Kuba.

Boskovice - SHKM Hodonín 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Jurča (Krejčiřík, Strýček) – 25. Charvát (Polák, Dufek M.), 26. Sajdl (Směřička), 38. Polesný (Sajdl, Vaškovič), 41. Charvát (Polák, Dufek M.). Rozhodčí: Honza, Kohoutek – Nechvátal, Tichý.

Vyloučení: 8:10, navíc Benýšek (BOS) 5+OK, Polesný (HOD) 5+OK.

Využití: 1:2.

V oslabení: 0:0.

Střely: 26:30.

Diváci: 278.

Konečný stav série: 1:3.

Boskovice: Alexa – Beneš, Pekr, Korvas, Krejčiřík, Strýček (C) – Plitko, Karný (A), Sekanina, Kaukič, Šmíd, Benýšek (A), Pelikán, Boček, Jurča. Trenér: Tomáš Karný.

SHKM Hodonín: Zollpriester – Směřička, Polesný, Dufek M., Mikéska, Vyrůbalík (A), Zlámal, Crlík, Rýpar – Peš (C), Sajdl (A), Vaškovič – Charvát, Dufek A., Polák – Sedlák, Konečný, Hoza – Venclík, Pospíšil, Jajcay. Trenér: Michal Kuba.