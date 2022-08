Jak se vůbec seběhl váš konec v Mladé Boleslavi a nové angažmá na Spartě? V Mladé Boleslavi jsem se dohodl na ukončení spolupráce. Když to druhý den vyšlo v novinách, tak jsem vůbec nečekal, kolik o mě bylo zájmu. Samozřejmě mě to ale strašně potěšilo. Ve finále zbyly dva kluby, mezi kterými jsem se rozhodoval. Nakonec jsem se dohodl se Spartou, za což jsem hrozně rád. Bylo to v době, kdy se mluvilo o tom, že by Miloš Hořava měl jít k reprezentaci s Karim Jalonenem, a Pepa Jandač si chtěl odpočinout. Sparta věděla, že bude potřebovat trenéra, takže jsme se domluvili.

O vašem konci v Mladé Boleslavi se toho napsalo hodně. Rozešli jste se v dobrém?

Ať je to kdokoliv z klubu, tak se mu můžu podívat do očí. Necelé čtyři roky, které jsem tam strávil, byly úspěšné. Nevidím jediný problém si s kýmkoliv z klubu pokecat a myslím, že kluci to mají úplně stejně. To, že jsme se v něčem neshodli, neznamená, že na sebe budeme koukat skrz prsty.

Po dlouhé době jste si užil takhle dlouhou pauzu od hokeje. Jak jste ji trávil?

Bylo to pro mě něco úplně jiného, protože od února jsem ještě nikdy volno neměl. Zase po letech mohl člověk vyjet s rodinou na hory a užít si to trochu jinak. V té době už jsem ale samozřejmě věděl, že budu tady. Byl jsem v kontaktu s Jardou Hlinkou a řešili jsme kádr pro další rok. Sledovali jsme hráče, hráčský trh. Během léta teď připravujeme systém, který bychom chtěli hrát. Teď to všechno začne.

Já osobně jsem vás viděl na některých zápasech Kladna. Bylo to tedy i o tom, že jste obhlížel potenciální posily?

Vždycky to bylo po konzultaci s Jardou Hlinkou nebo Petrem Tonem. Po hráčích jsme se samozřejmě dívali, ale nebylo to tak, že bych na všechny zápasy jezdil jen kvůli tomu, že bych někoho obhlížel. Taky jsem se chtěl podívat normálně na hokej. V zápasech sledujete, jak týmy hrají přesilovky a oslabení, a přemýšlíte, jestli by se vám to nehodilo i do vašeho týmu.

Sparta = tlak

Během hráčské kariéry o vás Sparta několikrát usilovala. Váš přestup byl nejblíž asi v roce 1996 před přestupem do Švédska, že?

V té době dostal celý náš útok nabídku ze Švédska a rozhodli jsme se tuhle nabídku upřednostnit. Pokaždé, když vám skončí smlouva, tak se rozhodujete, kam půjdete dál. My jsme se tenkrát rozhodli takhle. Jestli to bylo dobře nebo špatně, těžko říct.

Sparta je jedním z největších klubů v Česku, kde je extrémní tlak na úspěch. Uvědomujete si to?

Hodně se na to těším. Sparta je samozřejmě velkoklub a s tím souvisí to, že by se mělo hrát nahoře a o první místo. V trenérském štábu jsem s Jardou Hlinkou a Patrikem Martincem a všichni jsme byli vítězné typy, což budeme chtít přenést i na hráče. Takové ambice lákají. Tlak už jsme zažívali jako hráči, takže jsme na to trochu zvyklí. Je to něco, na co se strašně těším. Uvidíme, doufám, že bude všechno klapat.

Ve Spartě je veliký hlad po úspěchu. Berete to tak, že cokoliv jiného než první místo je neúspěch?

Takhle to máme nastavené všichni. Právě tohle mě na tom strašně láká. V soutěži jsou ale extrémně silné týmy. Nechci jmenovat, ale všichni vidíme, jak kdo nakupuje. Budeme ale chtít hrát o první místo, nikdo se za nic schovávat nebude.

Bude tlak o to větší, že v uplynulé sezoně se došlo až do finále? Fanoušci už budou chtít titul.

Budeme ho chtít všichni.

Kladno i Mladá Boleslav, kde jste trénoval, jsou přece jenom o něco skromnější kluby než Sparta. Narazil jste tady na něco, co vás překvapilo?

Že by mě něco překvapilo v kabině, to vůbec. Nějakými kluby už jsem si prošel i jako hráč. Zázemí a podobné věci se všude srovnávají. Druhá věc jsou finanční možnosti a to, že si můžete dovolit dražší hráče. To je samozřejmě výhoda. Zázemí už je ale skoro všude na stejné úrovni.

Jak jste v tuhle chvíli spokojený se složením týmu?

V tuhle chvíli máme hodně silný tým. Dokud se neuzavřou přestupy, což je 31. ledna, se budeme snažit, aby byl tým co nejkvalitnější pro závěr sezony. V téhle chvíli ale máme tým hodně slušně poskládaný. Doufám, že dobře odstartujeme.

Vidíte nějaký post, který byste ještě chtěl posílit?

Přijdou přípravné zápasy, přijde Liga mistrů a tam uvidíme, jestli nás ještě někde tlačí bota. V téhle chvíli je základ velmi slušný.

Po bitvě je každý generál

Jak jste sledoval finále, ve kterém Sparta bojovala s Třincem o titul? Co k němu scházelo?

Nechci si hrát na nějakého chytráka, protože jsem to pozoroval jen zvenčí. Nejste s týmem v kabině, nevíte, kdo hrál s jakým zraněním. Těch věcí je strašně moc. Sledoval jsem to jen zpovzdálí a pak se to hodnotí daleko obtížněji, než když jste u toho dole u ledu. Nevíte, co se dělo v kabině a čím si kdo procházel. Nějaké poznatky mám, ale nechci si hrát po bitvě na generála.

Pokud budete usilovat o titul, tak bude Třinec znovu velkou překážkou.

Kluci vyhráli dvakrát za sebou, takže vědí, jak to vyhrát a jsou silní v hlavě a věří si. Prožitá výhra dává daleko větší šanci na další vítězství, než když to prožíváte poprvé. Já ale věřím, že letos to otočíme.

V další sezoně se budete muset obejít bez Filipa Chlapíka, který extralize dominoval. Bude možné takového hráče nahradit?

Těžko říct. Filip měl neskutečnou sezonu a kraloval lize. Bude těžké ho nahradit, ale o ty góly se budou muset postarat jiní hráči. Víc prostoru místo Filipa dostanou zase další. Myslím, že kádr je natolik kvalitní, že by si to hráči měli vzít za své a nahradit ho.

Jak jste se v novém působišti stihl zabydlet?

Se všemi kluky už jsem se poznal. Pár hráčů jsem znal a s ostatními jsme se rychle seznámili. Nebyl to žádný problém.

Vy jste se proslavil hlavně jako kladenská legenda. Co tedy očekáváte za přivítání, až přijedete poprvé na zrekonstruovaný stadion jako trenér rivala?

Jste tam, kde vás chtějí. Mě nejvíc chtěla Sparta, takže jsem tady a jsem tady rád. To, jak mě přivítají, už já neovlivním.

Na pozici trenéra nahrazujete Josefa Jandače s Miloslavem Hořavou, se kterým už jste v minulosti trénoval. Dal vám nějaké rady a reference k tomuto angažmá?

Já si dělám spíš svůj obrázek. Tým se navíc docela dost změnil. Pár hráčů zůstalo, někteří přišli. Tohle jsme vyloženě neřešili. Já osobně to beru tak, že ve Spartě budou podobné tlaky jako třeba v nároďáku. Jsem rád, že u sebe budu mít dva sparťany, kteří si tím prošli. Myslím, že to spolu zvládneme.

Se svými asistenty Patrikem Martincem a Jaroslavem Hlinkou se dobře znáte z hráčské kariéry. Jak se těšíte na spolupráci s nimi?

Těším se strašně moc. Jak po lidské, tak po profesní stránce jsme stejná krevní skupina. Rozpory tam budou, ale to je jasné. Kdyby tam nebyly a všechno bychom si odkývali, tak by nás to nikam dál neposouvalo. S kluky se známe samozřejmě strašně dlouho a myslím, že si rozumíme ve všem.

Další výraznou osobou Sparty je sportovní ředitel Petr Ton, se kterým se znáte také velmi dobře. Hrál právě on roli ve vašem příchodu?

To by měla být spíš otázka pro něj. Já jsem nejvíc komunikoval s Jardou Hlinkou. To, jak komunikovali oni mezi sebou, nevím. Petra ale samozřejmě velmi dobře znám. Hráli jsme spolu a v jeho posledním ročníku jsem ho trénoval.

Naposledy jste tedy šéfoval vy jemu a teď se role otočí. Nebude vám mít co vracet?

To teprve poznáme. (smích)

V Boleslavi jste byli s Radimem Rulíkem rovnocennými partnery, zatímco tady byste měl plnit roli hlavního trenéra. Jak budete mít rozdělené úkoly? Asi právě na vás bude padat kritika, když se nebude dařit.

S Radimem v Boleslavi jsme to měli nastavené tak, že jsme se vždycky domluvili. Mně se to strašně líbilo a myslím, že na Spartě to budeme mít úplně stejně. Na finálním rozhodnutí se vždycky domluvíme. To, že to bude padat na mě, je normální. Někdo to vždycky odnese.

Vy jste na podobnou kritiku a tlak zvyklý z Kladna, kde jste dělal dlouhá léta kapitána, i z reprezentace, že?

Tady jsem to ještě nezažil, takže to budu moct porovnat až tak za tři měsíce. Když jsme byli v nároďáku a nebyli jsme první, tak hned přišla kritika. Myslím, že tady to bude podobné.

O národním týmu neuvažoval

V národním týmu se ale poměry změnily a medaile přišla letos po dlouhé době pod novým trenérem. V souvislosti s touto pozicí se přitom spekulovalo i o vás. Potěšilo vás, že by vás tam fanoušci rádi viděli?

Je samozřejmě hezké, že by mě tam někteří fanoušci rádi viděli. Pro mě je teď ale ohromnou výzvou Sparta a moc se na to těším. Já nad tím vůbec neuvažoval, myslím, že by to ode mě bylo i drzé. Trénuju sedm let a jako potenciální kandidáty jsem viděl Miloše Hořavu a Vencu Varaďu. O sobě bych vůbec neuvažoval. V téhle chvíli by byla velká drzost, kdybych o tom vůbec uvažoval.

A jak jste tedy sledoval mistrovství světa? Co říkáte na zisk bronzu?

Výkony byly lehce na houpačce, v závěru, což je nejdůležitější, se ale kluci semkli. Když prohrajete se slabším soupeřem, tak je to samozřejmě blbé, ale důležité je připravit se na poslední tři zápasy. To náš tým zvládnul. Buďme rádi, že to konečně cinklo. Chtělo by to na to teď navázat. Jak jsem ale říkal, když si k tomu jednou čuchnete, tak už máte zkušenosti, začnete si věřit a může vám to pomoct.

Co jste říkal na finského trenéra Kariho Jalonena?

Je to u nás neobvyklé, ale asi to pomohlo. I při oslavách bylo vidět, že tým za trenérem šel. Takhle by to mělo být. Měla by to být jedna parta i s realizačním týmem. Přišlo mi, že to tak teď bylo.

Jak to vidíte vy do budoucna? Byla by třeba právě reprezentace vaším snem?

Nad tím vůbec neuvažuju. Teď mám před sebou velkou výzvu a strašně se na to těším. Budu rád, když uspějeme. Nevím, jestli může být ještě něco většího. Zatím jsem ve Spartě neodtrénoval jediný zápas, takže vůbec nechci uvažovat nad budoucností. Budu rád, když to se Spartou klapne tak, jak všichni chceme.

Jak to v současnosti máte s hokejem? Chodíte si zahrát pro zábavu, nebo se jen sklouznete na tréninku?

Já tam na tréninku spíš vyloženě stojím. Jako trenér to spíš kontrolujete, hlídáte a vedete. Do výstroje si myslím, že už nikdy nevlezu. Radši si půjdu zahrát jiné sporty, ale hokej mě vůbec neláká. Hraní mi nechybí, ale hokej mě strašně baví. Naplňuje mě trénování, rád jezdím po zápasech, rád na to koukám v televizi. Oblékat se ale do výstroje, to ani náhodou.

Které sporty si třeba rád zahrajete?

Teď hodně chodím na golf, ale u toho se člověk moc nehýbe. To je spíš taková procházka. Předtím jsem dost chodil hrát badminton a nohejbal.

Jak jste strávil čas mezi sezonami? Proběhla nějaká dovolená?

S manželkou jsme takoví, že se neradi jen někde válíme. Spíš děláme poznávací zájezdy. Letos jsme to rozdělili mezi Itálii a Krkonoše. V Krkonoších se nám strašně líbí, už tam máme boudu, kam se rádi vracíme. Tam nás to baví a naplňuje.