Na zimní stadionu v Blansku začalo derby pěkným kvapíkem a skóre se pak několikrát otočilo. Sokoli rychle vedli gólem svého kapitána Adama Kozla. Ale už ve čtvrté minutě o gól prohrávali, když se trefili domácí Hynek Grünwald a Miroslav Berka. Navýšit na rozdíl dvou branek mohl opět Grünwald, svoji šanci neproměnil a hosté tak měli čas se z dvojúderu vzpamatovat. Do přestávky si vzali vedení zpět, dokonce o dvě branky.

Po čtvrtém gólu vystřídal v domácí brance Jarmila Vlacha Martin Šenk. „V poslední době to není nic neobvyklého, v brance se točíme. Samozřejmě nebyla to příjemná situace, ale naštěstí mně tam už nic nepadlo. Naše hra na začátku opticky vypadala dobře, ale bohužel jsme dostávali góly po hrubých chybách. Ale bylo ještě dost času, celé dvě třetiny, s výsledkem něco udělat a zaplať pán bůh se nám to podařilo,“ radoval se z výhry i vychytané nuly brankář Martin Šenk.

Druhá třetina skóre opět otočila na domácí stranu. Tentokrát už definitivně, což Dynamiters v závěrečné části dalšími dvěma góly potvrdili. „V první přestávce se v kabině něco stalo, něco jsme si řekli, ale dál bych to nerozebíral. Najednou od půlky zápasu tým, ne že by přímo začal šlapat, ale určitě zvýšil bojovnost. Bylo vidět, že je to soudržný mančaft. Pak, jak jsme dali na 5:4, tak už jsme ten zápas začali kontrolovat a ty emoce jsme krotili daleko víc, než Březina. Ta to neumí vůbec. Klukům jsem v kabině řekl, že to vítězství je pro mě cenné ne pro ty tři body, ale pro způsob, jakým se zrodilo,“ chválil spoluhráče a své svěřence hrající trenér Dynamiters Jiří Vítek.

Jak naznačil, derby opět provázela velká nervozita a množství nečistých i nesportovních zákroků. „Nechci to komentovat, oni tak hrají, je to jejich problém, ale s hokejem to nemá nic společného,“ dodal Vítek, který sám také patřil k hráčům s vyšším kontem trestných minut.

V Boskovicích šli domácí rychle do vedení a už první třetině získali uklidňující náskok, který v podstatě s přehledem navyšovali až na 7:1. V závěru hosté již jen snížili výši své porážky.

Dynamiters Blasko HK – TJ Sokol Březina 7:4

Třetiny: 2:4 3:0 2:0. Branky a nahrávky: 3. H. Grünwald (Antal), 4. Berka (Kuběna), 34. Sedláček (Šmahel), 35. Drenčko (Berka, Kuběna), 39. Antoňů (Kuběna), 48. Antal (Drenčko), 56. Pilát (Antoňů) – 2. Kozel (Jarolím), 13. Jarolím (Václavík, Štěrba), 18. Hroudný (Račický), 19. Račický (Hroudný). Rozhodčí: Vepřek – Paulík, Strýček. Vyloučení: 5:6, navíc Vítek (Blansko) 10 OT, 20 OT, Vlček (Březina) 5+OK, Dupljaku (Březina) 10 OT, 20 OT. Diváci: 277.



Blansko: Vlach (19. Šenk) – Sedláček, Hanzlík, Antoňů, Verner, Němec, Pilát – Berka, Kuběna, Jakubec, Král, Vítek, Šmahel, Antal, Drenčko, Grünwald. Trenér: Jiří Vítek.



Březina: Hynšt – Švejda, Vlček, Beutl, Cívka, Štěrba, Křípal, Branžovský – Račický, Dupljaku, Hroudný, Kozel, Jarolím, Weiss, Kousalík, Václavík, Byrtus, Malíř. Trenér: Radko Křivinka.



SKMB Boskovice – SHKM Hodonín 8:3

Třetiny: 4:1, 2:0, 2:2. Branky a nahrávky: 2. Hasoň (Benýšek, Skácel), 12. Benýšek (Šebek, Hasoň), 15. Klaus (Brabec), 18. Sekanina (Brabec, Pelikán), 27. Pelikán (Štancl), 38. Stehlík (Hnilička), 41. Skácel (Stehlík), 54. Stehlík (Štancl) - 15. Peš (Dufek), 54. Dufek (Směřička), 59. Peš (Chalupa, Dufek). Rozhodčí: Honza – Paulík, Tichý. Vyloučení: 11:9. Využití: 3:1. Oslabení: 2:1.



Boskovice: Chvátal (Huzlík) – Strýček, Krejčiřík, Němec, Studený, Štancl, Brabec - Skácel, Stehlík, Hnilička – Benýšek, Šebek, Hasoň – Klaus, Sekanina, Pelikán. Trenér: Tomáš Karný.



Příští kolo: Březina – Uničov, Uherský Brod - Boskovice, oba sobota 16. 11. (17.00), SHKM Hodonín - Blansko, neděle 17.11. (17.00).