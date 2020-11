Blanenští hokejisté nyní nejen, že nehrají utkání, ale také netrénují. „Nouzový stav trávím mezi domovem a zaměstnáním a přebytek volného času mi hravě vyplní dcera nebo stejně jako spoustu jiných lidí od sportu se věnuji jiným koníčkům. Minulý týden jsem si udělal čas na svého čtyřkolového miláčka a vyměnil jsem mu olej,“ říká s úsměvem brankář Dynamiters Jarmil Vlach.

Byť kluby nemohou trénovat společně, většina hráčů se v krajské lize udržuje ve formě individuálně. „Jelikož nevíme dne, ani hodiny, kdy se soutěž může rozběhnout, je potřeba se udržovat v nějakém stavu připravenosti. Vždy si najdu čas minimálně na protahovací a posilovací cviky. Své místo si najdou i cvičení na postřeh,“ popisuje Vlach.

Aktuální vládní opatření však přípravu notně ztěžují. Noční výběhy, které spoustu hráčů rádo absolvuje, se kvůli omezení vycházení ruší. Přípravu také komplikuje nutnost nošení roušek, zejména v blízkosti venkovních sportovišť, kde je větší pohyb lidí. „Opatření se snažím brát hlavně realisticky. Určitě je potřeba brát ohled na druhé a obzvlášť na rizikové skupiny. V nošení roušek problém nevidím a pokud nám to pomůže dostat se co nejdřív k normálnímu životu, proč ne,“ praví Vlach.

A na kdy vidí Vlach obnovený start krajské ligy? „Velice složitá otázka. Hráči na to nemáme vliv a můžeme se jen podřídit rozhodnutí svazu. Pokud se podíváme na fotbal, který už rozhodl, že do konce roku už nebudou probíhat neprofesionální soutěže, je to určitý signál. Podle mě bude úspěch, když se soutěž rozběhne v lednu. Pokud se bude trénovat v prosinci, pro hokej jen dobře. Zdraví je ale na první místě,“ dodává.

KRYŠTOF SEVERA