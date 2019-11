„V kabině jsme si před zápasem řekli, že oni na nás vlítnou, takže prvních deset minut musíme odbránit a hrát třeba na 0:0. A my dokonce vedeme 1:0, ale místo toho, abychom to vzadu zacpali, tak nám oni do konce první třetiny jedou šestkrát dva na jednoho a přečíslujou nás. To udělalo ten výsledek,“ ulevil si po utkání hrající trenér Dynamiters Jiří Vítek.

Domácí se rozjížděli pomaleji, jakoby měli respekt z vítězství Dynamiters v minulém kole nad lídrem soutěže Velkým Meziříčím. Pak to ale byla skoro exhibice. „Od vyrovnávacího gólu jsme Blansko už prakticky k ničemu nepustili. Hosté byli horší ve všech činnostech a bylo jen otázkou času, kdy se nám podaří skóre navýšit. Slušně zaplněné hlediště vidělo na ledě naši jednoznačnou dominanci a kdyby hráči některé akce až zbytečně nepřekombinovali, byl by rozdíl ve skóre ještě vyšší. Zároveň jsme také do hry zapojili všechny hráče ze střídačky a ušetřili tak síly na další utkání, které nás čeká už ve čtvrtek, opět na domácím stadionu, kdy k nám přijede loňský vítěz ligy Hodonín,“ komentoval výsledek spokojený trenér Minervy Tomáš Karný.

„Minule jsme proti Velkému Meziříčí hráli úplně jinak. Sice jsme z nich měli strach, ale tak dvacet nebo patnáct lidí hrálo zodpovědně. Tady bylo všechno špatně. Je to o přístupu k zápasu. Nejde o to, že jsou tam individuální chyby, ty děláme všichni, hrajeme krajský přebor. Ale vypadalo to tak, že půlka lidí to má jako koníček, vypadali jsme jak hobby mančaft. Jako kdybychom se na ledě potkali poprvé. Muselo to být z tribuny vidět, někteří kluci si jdou jen zahrát, ale je potřeba tam jít vyhrát. To je ten rozdíl. Musí se naučit, že když už se nic nedaří, tak je nutné to odbojovat. Zatím nebudu jmenovat, ale v kabině si to s těmi, kterých se to týká, proberu,“ nešetřil blanenský Vítek kritikou.