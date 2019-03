Základní kolo play-off se hraje na dva vítězné zápasy. Boskovický obhájce loňského titulu oba vyhrál, ale překvapivě pro něj byl složitější ten domácí. Hanáky v něm zdolali 5:4 až po prodloužení, zatímco z Kroměříže přivezli výhru 5:1.

Doma Minerva po dlouhé době nastoupila v takřka kompletní sestavě. Chyběli pouze dlouhodobě zraněný obránce Tomáš Honzek útočník Martin Špok už ukončil letošní sezonu.

Boskovičtí začali drtivým náporem, z něhož vytěžili vedení po umístěné střele Lukáše Hniličky. Po té se hra sice vyrovnala, ale až do začátku třetí třetiny si Minerva udržovala vedení. Mohlo i výraznější než 2:1. Ale další šance zůstaly nevyužity a střelec první branky Hnilička mladého brankáře hostů Fajgla nepřekonal ani z trestného střílení. „Bohužel vstup do třetí třetiny byl z naší strany přímo katastrofální. Během úvodních 76 vteřin dokázali kroměřížští skóre otočit. Naši hráči byli tímto vývojem evidentně zaskočeni a když v 52. minutě zvýšil obránce Jergl na 2:4, už to nevypadalo dobře,“ popsal vstup do závěrečného dějství asistent trenéra Vařeky Tomáš Karný.

Naštěstí pro domácí je pak při několika šancích hostů podržel brankář Jaroslav Chvátal. V 54. minutě dokonce chytil Murínovo trestné střílení. To byl zlomový okamžik. Prakticky z protiútoku domácí snížili a při přesilové hře si střelou od modré čáry vynutil prodloužení Pavel Maksa. „Prodloužení je už naše výstavní disciplína, i když tentokrát se hrálo v poměru hráčů 4 na 4. Znovu jsme si vytvořili velký tlak a dokonali velký obrat,“ radoval se Karný.

Výsledek z Kroměříže napovídá na jasnou záležitost hostů, ale na Hané se hrála vyrovnaná partie. Teprve na začátku třetí třetiny Boskovice utekly na rozdíl dvou branek, když využily dvě přesilovky. Klíčovým momentem byla domácí pětiminutová přesilovka. Hanáci měli převahu a šance na kontaktní gól, ale nepohlídali si brejk Pavla Tomaníka, po kterém už hosté vedli 4:1. Zkušený tým si koncovku pohlídal. „Vyjma několika úseků ve druhé třetině jsme podali vynikající kolektivní výkon a zápas jsme měli pod kontrolou. Nad všemi hráči skvělým výkonem vyčníval brankář Jaroslav Chvátal, který byl základním stavebním kamenem v našem postupu do semifinále. Chycené trestné střílení v domácím zápase za stavu 2:4 bylo jedním se zlomových okamžiků celé série,“ chválil Karný.

Semifinálového soupeře Boskovic určí až poslední čtvrtfinálový zápas v neděli večer. Pokud Uherský Ostroh porazí Uherský Brod, pojedou ve středu do Velkého Meziříčí, pokud zvítězí Uherský Brod, utkají se s Hodonínem a pro termínovou kolizi s druholigovým týmem Hodonína by se první zápas hrál v Boskovicích.

Čtvrtfinále krajské ligy

1. zápas:

MINERVA BOSKOVICE - HK KROMĚŘÍŽ 5:4pp

Třetiny: 1:1, 1:0, 2:3 – 1:0. Branky (nahrávky): 7. Hnilička (Skácel), 27. Pelikán (Bednář, Dufek), 55. Bednář (Pelikán, Chvátal), 57. Maksa (Krejčiřík), 67. Z. Surý (Pelikán) - 18. Apolenář (Jergl), 41. Světlík (Zavřel), 42. Murín (Osina), 52. Jergl (Murín). Rozhodčí: Kohoutek, Matašovský – Procházka, Šustr. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:0. Oslabení: 1:0. Diváci: 250. Boskovice: Chvátal (Kulzer) – Maksa. A. Surý, Dufek, Z. Surý, Vágner, Krejčiřík, Brabec – Klaus, Skácel, Hnilička – Karný, Bednář, Pelikán – Tomaník, Šebek, Šmíd – Václavík, Štancl. Trenér: Svatopluk Vařeka.

2. zápas:

HK KROMĚŘÍŽ- MINERVA BOSKOVICE 1:5

Třetiny: 0:1, 1:0, 0:4. Branky (nahrávky): 22. Gazda (Jergl, Světlík) - 10. Hnilička (Skácel, Dufek), 41. Klaus (Skácel), 46. Šebek (Z. Surý, Bednář), 53. Tomaník, 58. Bednář (Tomaník). Rozhodčí: Netopil, Šiška – Chramosta, Olšar. Vyloučení: 7:9, navíc Jergl (Kroměříž) 10 min.+OT – Klaus 5+OK. Využití: 0:2. Oslabení: 0:1. Diváků: 300. Boskovice: Chvátal (Zrza) – Maksa, A. Surý, Dufek, Z. Surý, Krejčiřík, Vágner – Klaus, Skácel, Hnilička – Štancl, Bednář, Pelikán – Václavík, Šebek, Tomaník – Brabec.

Konečný stav série: 0:2



Další výsledky: Uherský Brod - Uherský Ostroh 2:1, průběžný stav série 1:1. SHKM Hodonín - Uničov 9:3, stav série: 2:0. Velká Bíteš - Velké Meziříčí 0:5, stav série: 0:2.