Je to určitě neúspěch, všichni jsme čekali víc, nějaké vítězství za tři body nepřišlo. Chvilkami hra nebyla špatná, ale měli jsme obrovské potíže v zakončení. V tom je velký problém českého hokeje.

Dlouhodobě?

Myslím, že jo. Vždycky přijde nějaká akce, dojdeme k tomu, že hra nebyla špatná, dalo se na to dívat, ale zakončení byl velký problém.

Chyběl vám v týmu střelec?

Objevuje se jméno Filipa Chlapíka, jemuž se daří ve Spartě, dává góly, měl tam být. Lepí mu to a třeba by to byl on, kdo dá góly.

Lze na české hře něco vyzdvihnout?

Určitě se nedá upřít bojovnost a snaha, to jsme tam viděli, jinak nevím. Když vezmu poslední zápas, Švýcaři byli živější, víc na kotouči. Když jste všude pozdě, těžko se s tím něco dělá.

Předvedly týmy jiný výkon než ve skupině, kde český celek vyhrál 2:1 po prodloužení?

U nás bylo vidět, že už se o něco hraje, trochu nervozita. Zápasy byly podobné, ale rozhodlo, jak jsme dostali na 1:1 a strašně rychle poté na 1:2. To utkání zlomilo.

V týmu ovšem je řada zkušených hráčů, kteří by měli umět zareagovat, nemyslíte?

Lídrů tam bylo strašně moc. Těžko se na to odpovídá, nevím, zda už je v hlavách panika, když dostaneme gól.

Ani česká defenziva v čele s gólmanem Šimonem Hrubcem nebyla příliš pevná. Co si o ní myslíte?

Nějaké chybičky tam byly, ale dnes se útočí i brání v pěti. V naší hře mi chyběla větší přímočarost, víc chodit před gólmana.

Nechal byste u týmu trenéra Filipa Pešána?

Vladimír Vůjtek se vyjádřil, že Filip Pešán má smlouvu na dva roky, nechal by ho ještě dojet mistrovství světa, potom by zasedl výkonný výbor a rozhodl. Vidím to stejně.

Máte dva tituly mistra světa, jak na vás doléhá stav českého hokeje?

Není to nic hezkého. Trénuji v Kometě a všude slyšíme, že všechno děláme špatně. Určitě není moc pěkný pohled na český hokej.

Co s tím?

Pracovat tvrdě a věřit. S kolegy se bavíme o příčině, přitom kluci mají podmínky o dost lepší, než bývaly.

Dělají tedy ostatní země něco lépe?

Myslím, že v tréninku se nedá vymyslet moc jiných věcí, sledujeme sestřihy tréninků Švédů, Finů na Youtube a je to plus minus všude stejné. Takže se zase vracíme k hráčské konkurenci u nás a soutěžím, to je furt dokolečka. Snad to bude lepší a posuneme se.

Třikrát jste se zúčastnil mistrovství světa, ale o olympijské hry vás patrně připravila účast hokejistů z NHL. Mrzí vás, že jste si pod pěti kruhy nezahrál?

Nemrzí. Hrál jsem v éře vynikajících hokejistů a jsem rád, že jsem se dostal na mistrovství světa. Něco jsem odehrál, olympiáda mě minula, ale klukům aspoň fandím.